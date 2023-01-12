ساوثهامبتون يصعق مانشستر سيتي ويقصيه من كأس الرابطة الإنجليزي

تأهل ساوثهامبتون إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك عقب فوزه على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في ربع نهائي المسابقة.

وسجل هدفي أصحاب الأرض الفرنسي سوكو مارا (28) والمالي موس ديغانبو (28) ليهديا التأهل إلى المربع الذهبي لصاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم إجراء المدرب الإسباني بيب غوارديولا 5 تبديلات، وفي مقدمتها إشراك النرويجي إيرلينغ هالاند هداف البريميرليغ غير أن "السيتيزنز" لم ينجح في العودة بنتيجة المباراة.