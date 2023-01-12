تأهل منتخبا العراق وعُمان إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" المقامة في مدينة البصرة، بعد فوز الأول على اليمن 5-0، والثاني على السعودية 2-1، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

ورفع منتخب العراق رصيده إلى 7 نقاط بعد فوزه في الجولة الثانية على السعودية 2-0، علما أنه استهل مشاركته في البطولة بتعادل سلبي مع نظيره العُماني.

في المقابل، مني المنتخب اليمني بالخسارة الثالثة على التوالي بعد الأولى أمام السعودية 2-0 والثانية أمام عُمان 3-2، ليواصل عجزه عن تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركته بالبطولة.

كذلك رفع منتخب عُمان رصيده إلى 7 نقاط، بعدما فاز سابقا على اليمن وتعادل مع العراق، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف العراق.

وودع "الأخضر" السعودي المنافسات بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط من فوزه على اليمن، مقابل هزيمتين أمام العراق وعُمان.

دور المجموعات ✅ الترتيب النهائي للمجموعة الأولى من #خليجي_زين25 🔢 pic.twitter.com/SAUr4nrLDC — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 12, 2023

في المباراة الأولى، على ملعب البصرة الدولي وأمام حضور جماهيري كبير زاد على 60 ألف متفرج، ضرب منتخب "أسود الرافدين" بقوة وحقق فوزا عريضا على نظيره اليمني 5-صفر.

افتتح مصطفى ناظم التسجيل للمنتخب العراقي في الدقيقة 40، بضربة رأسية خدعت الحارس اليمني، وبه انتهى الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني سيطرة مطلقة لمنتخب العراق الذي سجل هدفا ثانيا بواسطة أمجد عطوان بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 64.

وتألق اللاعب أيمن حسن ليضيف هدفين آخرين لمنتخب العراق خلال دقيقة واحدة، جاء الأول في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني له وللعراق في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 88 أكمل اللاعب حسين علي الخماسية بعد هجمة مرتدة، وسط تراجع كبير في أداء المنتخب اليمني.

وفي المواجهة الثانية التي أقيمت في نفس التوقيت على ملعب الميناء، سجل المنذر العلوي الهدف الأول لمنتخب عُمان في الدقيقة 34.

وأدرك تركي العمار التعادل للمنتخب السعودي في الدقية 41، لينعش آمال "الأخضر" في تحقيق الفوز وخطف البطاقة الثانية.

لكن خطف حارب السعدي هدف الفوز للمنتخب العماني في الدقيقة 84، علما أن التعادل كان يكفيه لمرافقة العراق إلى نصف النهائي.