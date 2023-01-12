السعودية تودّع من الدور الأول.. العراق وعُمان إلى نصف نهائي خليجي 25
تأهل منتخبا العراق وعُمان إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" المقامة في مدينة البصرة، بعد فوز الأول على اليمن 5-0، والثاني على السعودية 2-1، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.
ورفع منتخب العراق رصيده إلى 7 نقاط بعد فوزه في الجولة الثانية على السعودية 2-0، علما أنه استهل مشاركته في البطولة بتعادل سلبي مع نظيره العُماني.
في المقابل، مني المنتخب اليمني بالخسارة الثالثة على التوالي بعد الأولى أمام السعودية 2-0 والثانية أمام عُمان 3-2، ليواصل عجزه عن تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركته بالبطولة.
هدف | منتخب عمان يتقدم 2 – 1 على السعودية عبر حارب السعدي في الدقيقة 84#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/aLLHdkQOFE
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
كذلك رفع منتخب عُمان رصيده إلى 7 نقاط، بعدما فاز سابقا على اليمن وتعادل مع العراق، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف العراق.
وودع "الأخضر" السعودي المنافسات بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط من فوزه على اليمن، مقابل هزيمتين أمام العراق وعُمان.
دور المجموعات ✅
الترتيب النهائي للمجموعة الأولى من #خليجي_زين25 🔢 pic.twitter.com/SAUr4nrLDC
— خليجي زين 25 (@AGCFF) January 12, 2023
في المباراة الأولى، على ملعب البصرة الدولي وأمام حضور جماهيري كبير زاد على 60 ألف متفرج، ضرب منتخب "أسود الرافدين" بقوة وحقق فوزا عريضا على نظيره اليمني 5-صفر.
افتتح مصطفى ناظم التسجيل للمنتخب العراقي في الدقيقة 40، بضربة رأسية خدعت الحارس اليمني، وبه انتهى الشوط الأول.
هدف | العراق يتقدم 1-0 على اليمن عن طريق مصطفى ناظم في الدقيقة 40#خليجي25#العراق#كاس_الخليج #قنوات_الكاس pic.twitter.com/Vs1Gc49g4t
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
وشهد الشوط الثاني سيطرة مطلقة لمنتخب العراق الذي سجل هدفا ثانيا بواسطة أمجد عطوان بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 64.
هدف | منتخب العراق يتقدم 2-0 على اليمن عن طريق أمجد عطوان في الدقيقة 64 .#خليجي25#العراق#كاس_الخليج #قنوات_الكاس pic.twitter.com/xBA4nGD1Ku
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
وتألق اللاعب أيمن حسن ليضيف هدفين آخرين لمنتخب العراق خلال دقيقة واحدة، جاء الأول في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.
هدف | منتخب العراق يتقدم 3-0 على اليمن عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 74 #خليجي25 #العراق #كاس_الخليج #قنوات_الكاس pic.twitter.com/T9ROBRDOKz
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني له وللعراق في الدقيقة 75.
هدف | منتخب العراق يتقدم 4-0 على اليمن عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 75 #خليجي25
#العراق #كاس_الخليج #قنوات_الكاس pic.twitter.com/l4DPuN9tLT
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
وفي الدقيقة 88 أكمل اللاعب حسين علي الخماسية بعد هجمة مرتدة، وسط تراجع كبير في أداء المنتخب اليمني.
هدف | منتخب العراق يتقدم 5-0 على اليمن عن طريق حسين علي في الدقيقة 88 #خليجي25 #العراق
#كاس_الخليج #قنوات_الكاس pic.twitter.com/Wuy6cAVRhx
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
وفي المواجهة الثانية التي أقيمت في نفس التوقيت على ملعب الميناء، سجل المنذر العلوي الهدف الأول لمنتخب عُمان في الدقيقة 34.
هدف | منتخب #عمان يتقدم 1 – 0 على #السعودية عبر المنذر العلوي في الدقيقة 34#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/m1GROZgWP0
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
وأدرك تركي العمار التعادل للمنتخب السعودي في الدقية 41، لينعش آمال "الأخضر" في تحقيق الفوز وخطف البطاقة الثانية.
هدف | منتخب #السعودية يعادل النتيجة 1 – 1 مع #عمان عبر تركي العمار في الدقيقة 41#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/7xE65xQL91
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023
لكن خطف حارب السعدي هدف الفوز للمنتخب العماني في الدقيقة 84، علما أن التعادل كان يكفيه لمرافقة العراق إلى نصف النهائي.