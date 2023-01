أكد نيته الاعتماد على نجم النصر.. المدرب الجديد لمنتخب البرتغال يصل السعودية للقاء رونالدو

وصل الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدرب الجديد لمنتخب البرتغال، إلى المملكة العربية السعودية من أجل الالتقاء بالنجم كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا لنادي النصر.

ويخطط مارتينيز للاجتماع بـ"الدون" من أجل مناقشة الخطط المستقبلية لمنتخب البرتغال الذي ودّع منافسات كأس العالم 2022 في قطر، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة من المغرب بهدف وحيد أحرزه يوسف النصيري.

وأُثير الكثير من الجدل حول مستقبل رونالدو مع منتخب بلاده بعد ظهوره الباهت خلال مونديال قطر، وما تبع ذلك من جلوسه على مقاعد البدلاء بقرار من المدرب السابق فيرناندو سانتوس.

"Ronaldo? I want to contact and speak with the 26 players of the 2022 World Cup. He deserves to be spoken to and that we respect him." pic.twitter.com/sYg7ynwrKd

وأشارت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية إلى أن مارتينيز يحترم تاريخ اللاعبين والنجوم، بغض النظر عن الدقائق التي يلعبون بها مع فرقهم، أو حتى الشكل الذي يظهرون عليه.

ودللت الصحيفة على حديثها باستدعاء مارتينيز، حين كان مدربا لبلجيكا، لنجم ريال مدريد إيدين هازارد، للمنتخب في كل مرة يتوفر فيها اللاعب، على الرغم من وجوده حبيسًا لدكة بدلاء "الميرنغي" في السنوات القليلة الماضية.

وعليه فإن كريستيانو رونالدو سيجد له مكانا في تشكيلة مارتينيز في المناسبات المقبلة، ولن تكون مباراته ضد المغرب في كأس العالم بقطر هي الأخيرة له، وفق "ماركا".

وكان مارتينيز أكد خلال تقديمه مدربا لمنتخب البرتغال أنه سيعتمد على جميع اللاعبين الذين شاركوا في مونديال قطر وعلى رأسهم رونالدو.

"My work is to give a chance to all players and Cristiano Ronaldo is one of them." 🗣

Sounds like Cristiano Ronaldo is part of Roberto Martinez's Portugal plans 👀 pic.twitter.com/jd3mpPUx05

— ESPN UK (@ESPNUK) January 10, 2023