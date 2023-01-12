أكد نيته الاعتماد على نجم النصر.. المدرب الجديد لمنتخب البرتغال يصل السعودية للقاء رونالدو

وصل الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدرب الجديد لمنتخب البرتغال، إلى المملكة العربية السعودية من أجل الالتقاء بالنجم كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا لنادي النصر.

ويخطط مارتينيز للاجتماع بـ"الدون" من أجل مناقشة الخطط المستقبلية لمنتخب البرتغال الذي ودّع منافسات كأس العالم 2022 في قطر، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة من المغرب بهدف وحيد أحرزه يوسف النصيري.

وأُثير الكثير من الجدل حول مستقبل رونالدو مع منتخب بلاده بعد ظهوره الباهت خلال مونديال قطر، وما تبع ذلك من جلوسه على مقاعد البدلاء بقرار من المدرب السابق فيرناندو سانتوس.

🚨 New Portugal NT coach Roberto Martinez: "Ronaldo? I want to contact and speak with the 26 players of the 2022 World Cup. He deserves to be spoken to and that we respect him." pic.twitter.com/sYg7ynwrKd — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) January 9, 2023

وأشارت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية إلى أن مارتينيز يحترم تاريخ اللاعبين والنجوم، بغض النظر عن الدقائق التي يلعبون بها مع فرقهم، أو حتى الشكل الذي يظهرون عليه.

ودللت الصحيفة على حديثها باستدعاء مارتينيز، حين كان مدربا لبلجيكا، لنجم ريال مدريد إيدين هازارد، للمنتخب في كل مرة يتوفر فيها اللاعب، على الرغم من وجوده حبيسًا لدكة بدلاء "الميرنغي" في السنوات القليلة الماضية.

وعليه فإن كريستيانو رونالدو سيجد له مكانا في تشكيلة مارتينيز في المناسبات المقبلة، ولن تكون مباراته ضد المغرب في كأس العالم بقطر هي الأخيرة له، وفق "ماركا".

وكان مارتينيز أكد خلال تقديمه مدربا لمنتخب البرتغال أنه سيعتمد على جميع اللاعبين الذين شاركوا في مونديال قطر وعلى رأسهم رونالدو.

"My work is to give a chance to all players and Cristiano Ronaldo is one of them." 🗣 Sounds like Cristiano Ronaldo is part of Roberto Martinez's Portugal plans 👀 pic.twitter.com/jd3mpPUx05 — ESPN UK (@ESPNUK) January 10, 2023

ويتربع "صاروخ ماديرا" على عرش هدافي العالم للمنتخبات الوطنية برصيد 118 هدفا، ويبتعد بفارق 20 هدفا عن منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 98 هدفا مع "التانغو".

وشددت الصحيفة على أهمية وجود رونالدو مع المنتخب، حتى لو كان على مقاعد البدلاء، وذكّرت بدوره القيادي في المباراة النهائية للبرتغال ضد فرنسا في كأس أوروبا "يورو 2016".

في هذه الأثناء، استثمر مارتينيز وجوده في المملكة العربية السعودية من أجل متابعة مباريات كأس السوبر الإسبانية، التي تقام على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وتوضح "ماركا" أن رحلة مارتينيز إلى السعودية لها أهداف أكثر من مجرد الاجتماع برونالدو، حيث استفاد من إقامة منافسات السوبر، من أجل التحدث إلى اللاعبين البرتغاليين الدوليين، في صفوف فالنسيا وريال بيتيس.

وأقر مارتينيز بأنه يعرف عن قرب جميع العناصر الذين كانوا بالقائمة النهائية لمنافسات كأس العالم 2022، والمكونة من 26 لاعبا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي فالنسيا صورا لمارتينيز وهو يتحدث إلى الإيطالي غينارو غاتوزو، مدرب الفريق، كما التقى اللاعبين تيري كوريبا وأندريه ألميدا.

Hoy nos ha visitado en Riad Roberto Martínez, seleccionador de @selecaoportugal 🇵🇹 Ha sido recibido por Gattuso y ha charlado con @ThierryRendall y @andremms7 🤝#CORVCF #ADNVCF pic.twitter.com/KgkHOwzUP7 — Valencia CF (@valenciacf) January 11, 2023

وأكدت "ماركا" أن مارتينيز زار معسكر ريال بيتيس، كما أجرى حديثا قصيرا مع الثنائي البرتغالي روي سيلفا وويليام كارفالو، لمعرفة خططهما المستقبلية.

يُذكر أن فالنسيا خسر من ريال مدريد بركلات الترجيح في النصف النهائي الأول من كأس السوبر على ملعب الملك فهد، بينما سيلعب ريال بيتيس مساء اليوم ضد برشلونة في النصف النهائي الثاني على نفس الملعب.