عقب جراحتين وعلاج بالكيماوي.. هالير سعيد بأول مباراة مع دورتموند بعد شفائه من السرطان

أبدى سيباستيان هالير سعادته الغامرة بعد ظهوره لأول مرة بقميص بروسيا دورتموند عقب جراحتين وبضعة أشهر من العلاج الكيماوي في صراعه مع مرض سرطان الخصية الذي أبعد مهاجم منتخب ساحل العاج عن المنافسات 6 أشهر.

وكشف أطباء عن إصابة المهاجم بالسرطان خلال معسكر تدريبي قبل انطلاق الموسم في يوليو/تموز الماضي، وكان هالير قد انضم وقتئذ لدورتموند قبل أسابيع قليلة مقابل 31 مليون يورو (33.25 مليون دولار).

وأحرز هالير 34 هدفا مع أياكس أمستردام بطل هولندا الموسم الماضي، منها 21 في الدوري و11 في دوري أبطال أوروبا.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى التدريبات في وقت سابق هذا الشهر، وظهر أخيرا لأول مرة بشكل غير رسمي عندما شارك في الشوط الثاني من مباراة ودية أقيمت أمس الثلاثاء أمام فورتونا دوسلدورف وفاز بها دورتموند 5-1.

هالير: كانت لحظة رائعة

قال هالير "كانت لحظة رائعة على أرض الملعب، تلقيت كثيرا من التشجيع والترحيب ورسائل الدعم والمساندة. تحدثت إلى زملائي في الفريق وأيضا مع الفريق المنافس؛ هذا الدعم يرفع معنوياتي".

وأضاف "أردت بشدة المشاركة، ناقشت مع الجهاز الفني أفضل حل لخوض بعض الدقائق. بعد 6 أشهر ارتديت أخيرا قميص دورتموند للمرة الأولى، كنت أتطلع حقا إلى اللعب لأنني لم أستطع القيام بذلك على الفور بعد انتقالي، اللعب أفضل كثيرا من ممارسة التدريبات والركض في الحدائق. كنت أفتقد كثيرا هذا الشعور".

وقال إيدن تيرزيتش مدرب دورتموند إن الفريق فخور بعودة هالير.

وأضاف "كانت لحظة خاصة جدا لسيباستيان وعائلته وأنا أيضا؛ كانت المرة الأولى التي يظهر فيها بقميص اللعب وليس قميص التدريب".

وستعود عجلة الدوري الألماني للدوران في وقت لاحق هذا الشهر حيث يلتقي دورتموند مع أوغسبورغ في 22 يناير/كانون الثاني.

ويحتل دورتموند المركز السادس في الدوري الألماني متأخرا بـ9 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

وعبر جيو رينا زميل هالير في الفريق عن أمله في أن تحفزهم عودة مهاجم ساحل العاج على التقدم في الترتيب.

وقال الجناح الأميركي "السعادة لا تسعنا بعودته، إنه لاعب رائع ولا يدخر جهدا في الملعب. قدراته تتحدث عن نفسها في الملعب، يمثل إضافة قوية للفريق".