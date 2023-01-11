شاهد- على طريقة رفع ميسي كأس مونديال قطر.. أطفال في الأرجنتين يحتفلون بعيد ميلادهم بـ"البشت"

يبدو أن لقطة رفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس مونديال 2022 مرتديا "البشت" القطري ستخلد ليس في ذاكرة كأس العالم فحسب، بل وفي حاضر الأرجنتين ومستقبلها.

ورغم مرور أقل من شهر على تتويج الأرجنتين باللقب الأغلى بعد الفوز في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، فإن ارتداء ميسي البشت القطري ورفعه الكأس الذهبية في ملعب لوسيل لم يُنس بعد في بلاد "التانغو".

فاجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأطفال في الأرجنتين يحتفلون بعيد ميلاد صديقتهم بطريقة غريبة، إذ ارتدوا جميعا قميص منتخب "الألباسيليتي" وتقدمت الفتاة -صاحبة الحفل- مرتدية زيا يشبه "البشت القطري" بينما تحمل مجسما لكأس العالم.

Kids celebrating B’day in Argentina’s World Cup celebration theme 😍😍 pic.twitter.com/iiUuZpRyVU — #World Champion ⭐️⭐️⭐️🏆 (@HD_Moorthy) January 10, 2023

وعلى أنغام الأغنية الشهيرة للجماهير الأرجنتينية، سارت الفتاة ببطء نحو أصدقائها وعندما وقفت أمامهم رفعت الكأس على طريقة "البولغا".

يذكر أن هذه الطريقة من الاحتفال -مرفقة بعبارة "شيل يا طويل العمر شيل" للمعلق التونسي عصام الشوالي- انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل العربية، واعتمدها كثير في احتفالاتهم، وكان آخرهم أحد الخريجين في جامعة الكويت.

15 يوم .. نصف شهر على اللحظة الأعظم شيل يا طويل العمر شيييل❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️pic.twitter.com/EpmO5lTOjr — ْ (@xHFCs_) January 2, 2023

طالب كويتي يحتفل بتخرجه غلي طريقة ميسي ا عتقد ان عبارة '"شيل يا طويل العمر شيل" التي اطلقها الشوالي وطريقته الابداعية هي من ساهمت بتخلبد المشهد pic.twitter.com/AppDHDR2Mz — Rihab Daher (@rihabd) January 9, 2023