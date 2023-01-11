كرة قدم

شاهد- على طريقة رفع ميسي كأس مونديال قطر.. أطفال في الأرجنتين يحتفلون بعيد ميلادهم بـ"البشت"

Argentina wins World Cup
"شيل يا طويل العمر شيل" عبارة رافقت تتويج الأرجنتين ورفع ميسي كأس مونديال قطر (الأناضول)
11/1/2023

يبدو أن لقطة رفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس مونديال 2022 مرتديا "البشت" القطري ستخلد ليس في ذاكرة كأس العالم فحسب، بل وفي حاضر الأرجنتين ومستقبلها.

ورغم مرور أقل من شهر على تتويج الأرجنتين باللقب الأغلى بعد الفوز في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، فإن ارتداء ميسي البشت القطري ورفعه الكأس الذهبية في ملعب لوسيل لم يُنس بعد في بلاد "التانغو".

فاجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأطفال في الأرجنتين يحتفلون بعيد ميلاد صديقتهم بطريقة غريبة، إذ ارتدوا جميعا قميص منتخب "الألباسيليتي" وتقدمت الفتاة -صاحبة الحفل- مرتدية زيا يشبه "البشت القطري" بينما تحمل مجسما لكأس العالم.

وعلى أنغام الأغنية الشهيرة للجماهير الأرجنتينية، سارت الفتاة ببطء نحو أصدقائها وعندما وقفت أمامهم رفعت الكأس على طريقة "البولغا".

يذكر أن هذه الطريقة من الاحتفال -مرفقة بعبارة "شيل يا طويل العمر شيل" للمعلق التونسي عصام الشوالي- انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل العربية، واعتمدها كثير في احتفالاتهم، وكان آخرهم أحد الخريجين في جامعة الكويت.

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي