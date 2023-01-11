شاهد- بعد ضربه شاشة "الفار" عقب مواجهة أوروغواي وغانا في مونديال قطر.. كافاني: إذا عوقبت من الفيفا فيجب سجن الحكم

أكد الأورغوياني إدينسون كافاني مهاجم فالنسيا أنه إذا عاقبته لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، لضربه شاشة حكم الفيديو المساعد (فار) بعد نهاية مواجهة غانا، التي انتهت بإقصاء منتخب بلاده من مونديال قطر، فينبغي وضع حكم تلك المباراة الألماني دانيال سيبرت "في السجن".

وفي مقابلة نشرتها إذاعة "كادينا سير" الإسبانية اليوم الثلاثاء، قال كافاني -الذي طالب الحكم بمنح منتخب "السيليستي" ركلة جزاء في نهاية المباراة- "إذا عاقبوني على ضرب شاشة الفار لإقصائنا من كأس العالم، فعليهم وضع الحكم في السجن، لأن الأخطاء التي ارتكبها لا يمكن أن تحدث في ظل وجود الفار وكل هذه الكاميرات، وكل هؤلاء الحكام الذين يقفون خلفها".

وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، فتحت لجنة الانضباط في "فيفا ملفا ضد المهاجم الأورغوياني إلى جانب زملائه في المنتخب خوسيه ماريا خيمينيز (ضرب مسؤولا في الفيفا بعد نهاية اللقاء) ودييغو جودين وفرناندو موسليرا (بسبب احتجاجه على الحكم)، عقب انتهاء مواجهة غانا في الثاني من الشهر الماضي".

-🚨🚨| لحظة اعتداء كافاني على تقنية الـVAR 😅!!!

pic.twitter.com/5YxhM5tadl — Òsama 🇸🇦 (@Siiros2) December 2, 2022

وأضاف كافاني "أشعر بالقلق، لأن هذا سيعني أنني سأكون خارج المنافسات مع زملائي في النادي وفي المنتخب. هذا يقلقني، ولكن هذه أشياء تحدث، لكن عليهم أن يقفوا في صف اللاعب بعض الشيء، ليس فقط الحكم.. عليهم أن يضعوا بعين الاعتبار ما حدث ولماذا".

وتابع كافاني قائلا "لا بأس في أن نحافظ على السلوك الجيد وما إلى ذلك، لكننا بشر، وعندما نعيش أحيانا الأمور التي تحدث في الملعب بشغف -مع العلم أنك تعمل بجد للوصول إلى هناك والمنافسة والفوز- قد يكون رد فعل اللاعب غير مبرر، ولكن ربما ينبغي التعامل مع رد الفعل هذا بقدر أكبر من التسامح".