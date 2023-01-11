السعودية تستهدف أولمبياد باريس.. واليمن يسعى لأول انتصار بتاريخه في كأس الخليج

أقر أحمد الرويعي مساعد مدرب السعودية بأن الفريق لم يصل بعد لمستواه الحقيقي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25″، المقامة حاليا بمدينة البصرة العراقية، وأنه يستهدف في المقام الأول كأس آسيا وأولمبياد باريس، في حين يسعى اليمن لتحقيق أول انتصار بتاريخه في البطولة على حساب العراق.

وقال الرويعي في مؤتمر صحفي -حضره نيابة عن المدرب سعد الشهري- قبل مواجهة عمان في ختام منافسات المجموعة الأولى غدا الخميس "ستكون مباراة قوية. لدينا فرصة للفوز. طموحنا التأهل، ومباراة العراق انتهت، ونسعى لتخطي منتخب عُمان الشقيق. نحن في كامل الجاهزية ونحترم المنافس".

وخسر منتخب السعودية أمام العراق صفر-2 الجولة السابقة في مباراة وصفها الشهري بأنها كانت أشبه بمباراة كرة شاطئية، بعدما غمرت مياه الأمطار أرضية ملعب البصرة الدولي.

وأضاف الرويعي "رغم قصر فترة الإعداد، فلم نواجه صعوبة، فهم أبطال آسيا وغرب آسيا، وعملنا معا لفترات طويلة. نكتسب الخبرة من مثل هذه البطولات المهمة للاعبين الشبان. نطمح للوصول إلى أفضل مستوى. نثق بقدرات اللاعبين وإمكانياتهم. لم يقدموا ما لديهم بعد. اللاعبون لديهم الكثير من الناحية الفنية لم يظهروه بعد".

وتابع المدرب السعودي ‭"‬المنتخبان واضحان لبعضهما، والأسلوب لا يختلف بين الأولمبي والأول. نتمنى الظهور بشكل جيد والتأهل. في كل بطولة، هدفنا الفوز بها، والأهم بطولة آسيا، وأولمبياد باريس كهدف طويل المدى".

واستطرد "ندعم الإيجابيات بالفريق، ونعمل على معالجة السلبيات ليكتسب اللاعبون خبرات رغم أن الدوري السعودي الأقوى على مستوى المنطقة. ليست لدينا إصابات، وجاهزون لأي منتخب".

وتبقى الاحتمالات مفتوحة في الجولة الأخيرة بين ثلاثي المجموعة الأولى العراق وعُمان والسعودية.

اليمن يركز على تحقيق أول انتصار

رغم تحقق وداع اليمن البطولة بعد تلقي هزيمتين، سيسعى المدرب ميروسلاف سوكوب إلى تحقيق الفوز الأول في تاريخ مشاركات اليمن بكأس الخليج، عندما يواجه العراق صاحب الضيافة في ختام منافسات المجموعة الأولى غدا الخميس.

وقال سوكوب -في مؤتمر صحفي- "خسرنا مباراتين وأصبحنا خارج الحسابات. لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكننا سنحاول تقديم الأفضل غدا. نركز على اللقاء جيدا. لدينا الدافع لتحقيق أول فوز في تاريخنا بكأس الخليج".

وأضاف "خرجنا بنقاط إيجابية من المباراتين السابقتين. علينا التركيز على الأداء ومحاولة التسجيل. الأداء من دون نتيجة لا طائل منه. لعبنا أمام عمان تحت المطر في أجواء صعبة لم نعتدها، ونحن جاهزون للقاء القادم من دون إصابات، وأفكر في إشراك لاعبين جدد".

وتابع سوكوب "نتحسن من مباراة إلى أخرى. مرت 8 سنوات من دون مسابقة للدوري. لم نلعب مباريات دولية منذ فترة. أحترم إمكانيات العراق، فلديه جمهور عريض. التعادل أو الفوز يؤهلهم للدور الثاني، والمباراة فيها طرفان، وأتمنى أن يقدم اللاعبون أداء مثل مباراة عمان".

وكاد اليمن أن يحقق انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج قبل الخسارة بصعوبة 2-3 أمام عمان في الجولة الثانية.

وكان اليمن -متذيل الترتيب في المجموعة الأولى- تقدم 2-1 في منتصف الشوط الأول، قبل أن يخسر في نهاية اللقاء الذي لعب تحت الأمطار التي غمرت ملعب البصرة الدولي بالعراق.

وتبدو فرص تأهل العراق -صاحب الضيافة والمتصدر مجموعته بـ4 نقاط- أكبر، عند مواجهة اليمن الذي خسر مرتين وودع البطولة بالفعل، في حين تجمع مواجهة شرسة بين عمان (4 نقاط) والسعودية (3 نقاط).

وعن استقبال فريقه للأهداف، قال سوكوب "فعلا، نستقبل أهدافا مبكرة وسنعمل على تلافي الأمر. كما قلت من قبل، سنعمل جاهدين على تحقيق الفوز الأول في البطولة. لم أضع اللاعبين تحت الضغط، عليهم الاستمرار بالروح نفسها، وكل شيء ممكن. من كان يتوقع فوز السعودية على الأرجنتين؟".