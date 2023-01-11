في الـ44 من عمره.. بوفون يتألق أمام إنتر ميلان والجماهير تحتفي بتصدياته المميزة

احتفى جمهور كرة القدم بأسطورة حراسة المرمى الإيطالي، جيانلويجي بوفون، بعد ظهوره بشكل رائع خلال مباراة فريقه بارما أمام إنتر ميلان -أمس الثلاثاء- في كأس إيطاليا، وتداولوا مقاطع فيديو تعرض تصدياته المميزة خلال المواجهة، بصورة لا تتناسب مع سنه، حسبما عبّر متابعون.

ويلعب بوفون حاليًا في نادي بارما -حيث شهد تألقه الأول في إيطاليا- الذي واجه إنتر ميلان في كأس إيطاليا، في مباراة ماراثونية قوية انتهت بفوز إنتر 2-1.

واستمرت المباراة 120 دقيقة، قدم خلالها بوفون أداء لافتا، وعلق بعد المباراة على حسابه في تويتر، قائلا: "كافحنا لتحقيق الحلم، وقدمنا حقا كل ما لدينا، ولكن للأسف لم يكن ذلك كافيا، الخسارة أمر مؤسف دائما، لكن هذه الأمسيات تجعلنا نفهم قيمتنا الحقيقية".

Abbiamo lottato per inseguire un sogno.

Abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo ma purtroppo non è bastato.

Perdere dispiace sempre ma serate come queste non possono che farci capire il nostro reale valore.

Grazie a tutti coloro che ci hanno spinto fino al 120esimo!

🟡🔵 pic.twitter.com/el4KFdgYmc — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) January 10, 2023

ورغم خسارة بارما، فإن المنصات الإيطالية والعالمية احتفت ببوفون بعد مستواه المميز، الذي لا يتناسب مع سنه، إذ سيبلغ من العمر 45 عامًا هذا الشهر، وهو السن الذي لم يعتد جمهور كرة القدم أن يصل إليه لاعبو الكرة في مسيرتهم.

وحظيت إحدى تصديات بوفون خلال اللقاء، باحتفاء خاص، حيث استطاع أن يحافظ لبارما على التعادل في الدقيقة 90 من الوقت الأصلي، بعد رد فعل مميز منع به المهاجم البوسني إدين دجيكو من التسجيل، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وشارك مغردون صورًا من ظهور بوفون الأول في كأس إيطاليا مع نادي بارما عام 1997، الذي مر عليه 25 عامًا.

Vinte e cinco anos depois de sua estreia na Coppa Italia com o Parma, Gianluigi Buffon entrou em campo pela competição novamente nesta terça. O Parma foi eliminado nas oitavas de final pela Inter, ao perder por 2 a 1, na prorrogação. Buffon completa 45 anos no próximo dia 28. pic.twitter.com/xYbMES3YDC — Gustavo Hofman (@gustavohofman) January 10, 2023

وأثنى كثيرون على الإصرار والعزيمة التي ساعدت بوفون في الوصول إلى هذه السن، وهو لا يزال قادرًا على المشاركة في المباريات، والظهور بهذه الصورة المميزة.

كما أشار موقع "سكواكا" -المتخصص في إحصاءات كرة القدم- إلى أن بوفون لعب مباراته الأولى مع نادي بارما، في حين كان عدد كبير من اللاعبين الذين كانوا في الملعب -أمس الثلاثاء- لم يولدوا بعد.

Were the players in Parma's starting XI vs Inter Milan tonight born when Gianlugi Buffon first played in this fixture in 1997: ➖ Buffon

❌ Del Prato

❌ Balogh

❌ Valenti

✅ Osorio

✅ Vazquez

✅ Bernabe Garcia

❌ Sohm

✅ Estevez

❌ Benedyczak

❌ Man 😳 pic.twitter.com/Cz0JXWJoQr — Squawka (@Squawka) January 10, 2023

وعلق الصحفي الرياضي، تركي الغامدي، عبر حسابه على تويتر، قائلا "لقاء عظيم قدمه الأسطورة جيجي بوفون، تصد حاسم بالوقت بدل الضائع منح بارما الفرصة للأشواط الإضافية، وبعيدا عن كل شيء، لا ننسى أنه سيبلغ الـ45 من عمره هذا الشهر، أسطورة حقيقية".

ويعد بوفون الحارس الأهم في تاريخ إيطاليا، وواحدا من أبرز حراس كرة القدم في تاريخها، وحقق عشرات البطولات مع نادي يوفنتوس والمنتخب الإيطالي.

❌ | 90' Inter 1 – 1 Parma Cos'hai parato Gigi…! Dzeko va a colpo sicuro, Buffon con un grande riflesso blocca a terra il pallone #InterParma #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/mpjSWiOn3j — 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) January 10, 2023