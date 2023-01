في الـ44 من عمره.. بوفون يتألق أمام إنتر ميلان والجماهير تحتفي بتصدياته المميزة

احتفى جمهور كرة القدم بأسطورة حراسة المرمى الإيطالي، جيانلويجي بوفون، بعد ظهوره بشكل رائع خلال مباراة فريقه بارما أمام إنتر ميلان -أمس الثلاثاء- في كأس إيطاليا، وتداولوا مقاطع فيديو تعرض تصدياته المميزة خلال المواجهة، بصورة لا تتناسب مع سنه، حسبما عبّر متابعون.

ويلعب بوفون حاليًا في نادي بارما -حيث شهد تألقه الأول في إيطاليا- الذي واجه إنتر ميلان في كأس إيطاليا، في مباراة ماراثونية قوية انتهت بفوز إنتر 2-1.

واستمرت المباراة 120 دقيقة، قدم خلالها بوفون أداء لافتا، وعلق بعد المباراة على حسابه في تويتر، قائلا: "كافحنا لتحقيق الحلم، وقدمنا حقا كل ما لدينا، ولكن للأسف لم يكن ذلك كافيا، الخسارة أمر مؤسف دائما، لكن هذه الأمسيات تجعلنا نفهم قيمتنا الحقيقية".

Abbiamo lottato per inseguire un sogno. Abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo ma purtroppo non è bastato. Perdere dispiace sempre ma serate come queste non possono che farci capire il nostro reale valore. Grazie a tutti coloro che ci hanno spinto fino al 120esimo! 🟡🔵 pic.twitter.com/el4KFdgYmc

ورغم خسارة بارما، فإن المنصات الإيطالية والعالمية احتفت ببوفون بعد مستواه المميز، الذي لا يتناسب مع سنه، إذ سيبلغ من العمر 45 عامًا هذا الشهر، وهو السن الذي لم يعتد جمهور كرة القدم أن يصل إليه لاعبو الكرة في مسيرتهم.

وحظيت إحدى تصديات بوفون خلال اللقاء، باحتفاء خاص، حيث استطاع أن يحافظ لبارما على التعادل في الدقيقة 90 من الوقت الأصلي، بعد رد فعل مميز منع به المهاجم البوسني إدين دجيكو من التسجيل، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وشارك مغردون صورًا من ظهور بوفون الأول في كأس إيطاليا مع نادي بارما عام 1997، الذي مر عليه 25 عامًا.

وأثنى كثيرون على الإصرار والعزيمة التي ساعدت بوفون في الوصول إلى هذه السن، وهو لا يزال قادرًا على المشاركة في المباريات، والظهور بهذه الصورة المميزة.

كما أشار موقع "سكواكا" -المتخصص في إحصاءات كرة القدم- إلى أن بوفون لعب مباراته الأولى مع نادي بارما، في حين كان عدد كبير من اللاعبين الذين كانوا في الملعب -أمس الثلاثاء- لم يولدوا بعد.

Were the players in Parma's starting XI vs Inter Milan tonight born when Gianlugi Buffon first played in this fixture in 1997:

➖ Buffon

❌ Del Prato

❌ Balogh

❌ Valenti

✅ Osorio

✅ Vazquez

✅ Bernabe Garcia

❌ Sohm

✅ Estevez

❌ Benedyczak

❌ Man

😳 pic.twitter.com/Cz0JXWJoQr

— Squawka (@Squawka) January 10, 2023