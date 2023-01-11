بطاقة صفراء وآلاف الدولارات.. تلاعب محتمل وفساد في إحدى مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مزاعم بشأن تلاعب محتمل، بعد حصول سيارون براون مدافع أكسفورد يونايتد على إنذار خلال هزيمة فريقه صفر-3 أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لديه أدلة على واقعة فساد محتملة، من بينها رسائل هاتفية مزعومة تم إرسالها قبل انطلاق المباراة.

وتتضمن الرسائل أن براون سيحصل على بطاقة صفراء، وذلك في مراهنة كلفت أحد المراهنين أكثر من 1600 جنيه إسترليني (نحو ألفي دولار).

وتلقى مدافع أيرلندا الشمالية (24 عاما) بطاقة صفراء في الدقيقة 59 من المباراة، بعد أن تسبب في خطأ على بوكايو ساكا، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل من دون أهداف.

وقال مسؤول في الاتحاد الإنجليزي لوكالة رويترز إن الاتحاد على علم بالأمر، وسيفتح تحقيقا بشأنه.

وقال نادي أكسفورد -في بيان اليوم الأربعاء- "يؤكد أكسفورد يونايتد أنه على دراية بمزاعم محددة تتعلق بعملية مراهنة على مباراتنا في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال مساء الاثنين".

وتابع "سيتعاون النادي بشكل كامل مع أي تحقيقات، وبينما يجري هذا الأمر، لا يمكننا الإدلاء بأي تعليق آخر".