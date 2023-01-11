بعد تصريحاته ضد زين الدين زيدان.. إيقاف لوغريت رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي وتكليف نائبه

أعلنت محطة "بي إف إم" (BFM) التلفزيونية الفرنسية اليوم الأربعاء -نقلا عن مصادر لم تسمها- إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي، نويل لوغريت، عن ممارسة مهام عمله وتكليف نائبه ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتا.

وأضافت أن القرار جاء عقب اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي.

وتعرض لوغريت (81 عاما) لانتقادات شديدة بسبب مزاعم تحرش جنسي نفاها المسؤول الفرنسي، وكذلك بسبب تصريحاته ضد زين الدين زيدان -أيقونة كرة القدم الفرنسية- التي أثارت استياء لاعبين وسياسيين.

كان رئيس لجنة القيم بالاتحاد الفرنسي، باتريك أنطون، دعا لوغريت -أمس الثلاثاء- إلى الاستقالة من منصبه رغم اعتذار قدمه الأخير لأسطورة فرنسا زيدان.

وكان زيدان من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الفرنسي حال مغادرة ديدييه ديشامب منصبه، لكن تم تمديد عقد ديشامب بعد أن قاد المنتخب الوطني لبلوغ نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام الأرجنتين ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان زيدان -الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998- سيدرب الآن المنتخب البرازيلي بدلا من المنتخب الفرنسي، قال لوغريت "أنا لا أبالي، يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريد".

وقال أنطون -لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية- "لوغريت أدلى بتصريحات تظهر أنه فقد بعضا من كياسته. يبدو مجهدا ويحتاج إلى راحة".

وأضاف "نحن بحاجة إلى قيادة قوية وهادئة، لكن للأسف لم يعد الأمر كذلك. طوال الموسم يتعين علينا تطبيق قواعد الأخلاق على القادة، خاصة رؤساء المناطق والمسابقات وإحالة القضايا إلى اللجان التأديبية المختصة، إذا تجاوزوا الحدود.

وتابع أنطون "في ما يتعلق برئيس الاتحاد، من الواضح أننا لا ننوي إحالة الأمر إلى لجنة تأديبية، لكن لا يسعنا إلا أن نطلب منه التنحي، لما فيه من مصلحة لكرة القدم".

وفي وقت سابق، عبّر مهاجم فرنسا كيليان مبابي عن استيائه من تصريحات لوغريت، إذ غرد على تويتر "زيدان هو فرنسا. لا نقلّل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة".

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا من بين عديد من السياسيين الذين ردوا على تعليقات لوغريت، فقالت إن "رئيس أكبر اتحاد رياضي في البلاد تجاوز الحدود".