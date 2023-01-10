لوريس يصف تصرفات الحارس الأرجنتيني في نهائي مونديال قطر بالـ"غبية"

اتهم الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام نظيره الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين وأستون فيلا بأنه قام بتصرفات "غبية" خلال فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022.

وانهالت الانتقادات والتعليقات على الحارس الأرجنتيني، الذي ظفر بجائزة أفضل حارس في المونديال، بعد تصرفاته خلال الركلات الترجيحية وطريقة احتفاله بالجائزة واللقب العالمي.

وكان مارتينيز بطل ركلات الترجيح على عكس لوريس، الذي فشل في ترك أي بصمة أو التصدي لأي كرة.

وأوضح الحارس المعتزل دوليا بعد أن لعب 145 مباراة بقميص بلاده أنه "لا يستطيع القيام بالتصرفات التي يفعلها مارتينيز".

وأضاف أنه "يحاول تشتيت الخصم بأي طريقة، ويقوم بالتحرك على خط المرمى، لا أعرف كيف أفعل ذلك، أنا شخص هادئ وعقلاني، لا أعرف أن أفوز بهذه الطريقة، ولا أريد الخسارة بهذه الطريقة أيضا".

وتمكن مارتينيز من التصدي لركلة ترجيحية سددها كنغسلي كومان، كما نجح في التأثير على تشواميني الذي سدد خارج الخشبات الثلاث.

وخلال الاستقبال الشعبي بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم في قطر، حمل حارس المنتخب إيميليانو مارتينيز دمية تحمل وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي على سبيل السخرية منه.

وردا على احتفال حارس الأرجنتين مارتينيز والسخرية منه، أوضح مبابي هداف مونديال قطر أن "الاحتفالات ليست مشكلتي، لا أضيّع طاقتي ووقتي على مثل هذه الأشياء التافهة، أهم شيء لي هو تقديم أفضل ما لدي من أجل فريقي".