أنهى التعاقد مع لاعب برازيلي بشكل تعسفي.. تغريم برشلونة ملايين الدولارات

قضت محكمة كتالونيا العليا -اليوم الثلاثاء- بأن يدفع برشلونة نحو 8 ملايين دولار كتعويض للاعب البرازيلي ماتيوس فرنانديز بسبب الفصل التعسفي، واستأنف البرسا الحكم مباشرة.

لكن المحكمة نفسها، رفضت مطالبة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بمبلغ إضافي قدره 5 ملايين يورو عن "الأضرار المعنوية والسمعة".

وانضم لاعب خط الوسط إلى برشلونة قادما من بالميراس نهاية فترة الانتقالات الشتوية عام 2020 وأعير في الموسم نفسه إلى ريال بلد الوليد.

وظهر مرة واحدة في برشلونة كبديل أمام دينامو كييف في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2020.

وفي يونيو/حزيران 2021 أي بعد 3 أشهر من عودة خوان لابورتا إلى رئاسة برشلونة، أعلن الأخير إنهاء عقد اللاعب الذي كان يمتد لـ5 سنوات مبررا هذه الخطوة بأداء اللاعب السيئ.

ورفض القاضي هذه الحجة قائلا إن النادي لم يقدم "أدلة على أداء اللاعب الضعيف". وأضاف القاضي أنه لا يوجد أي سجل في النادي الكتالوني ينذر اللاعب ويطلب منه "تحسين أدائه" قبل إقالته.

وقال القاضي إن "السبب الحقيقي للإنهاء هو قرار العمل بالاستغناء عن أحد اللاعبين وعدم الاحتفاظ به في كشوف المرتبات التي وقع عليها المجلس السابق".

وفي أغسطس/آب 2021، أعلن لابورتا أن مراجعة مالية للنادي أظهرت أن برشلونة يواجه ديونًا تقدر بنحو مليار و350 مليون يورو.

وتحرك النادي لخفض فاتورة رواتبه لتجنب انتهاك قواعد رواتب الدوري الإسباني. فسمحوا لليونيل ميسي بالمغادرة إلى باريس سان جيرمان عام 2021، لأنهم لم يتمكنوا من الاحتفاظ بالنجم الأرجنتيني حتى براتب مخفض.

وعاد فرنانديز إلى بالميراس الذي أعاره إلى أكثر من ناد.