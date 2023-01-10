ثروته تفوق ميسي ورونالدو 20 مرة.. أغنى لاعب في العالم "نادم" على الانتقال لفريق برتغالي

رغم تخطي ثروة كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو المليار دولار، فإنهما ليسا أغنى لاعبين في كرة القدم، حيث تفوق ثروة لاعب منتخب بروناي فائق بلقية ثروة الثنائي الأكثر شهرة ونجومية بنحو 20 مرة.

وتبلغ ثروة بلقية (24 عاما) -وهو ابن شقيق سلطان بروناي- أكثر من 21 مليار دولار (أغلبها موروث من عائلته)، علما بأن ميسي ورونالدو دخلا نادي المليار دولار قبل نحو عامين فقط، وإن كانا قد جمعا معظم ثروتهما عن طريق كرة القدم.

ويلعب بلقيه بفريق تشونبوري التايلندي، كما لعب سابقا لعدة فرق أوروبية هي: ماريتيمو البرتغالي، وأرسنال وتشلسي وليستر سيتي وساوثهامبتون في إنجلترا.

وتناقلت الصحافة البريطانية تصريحات بلقية الذي يقود منتخب بروناي، والتي أعرب فيها عن ندمه على الانتقال إلى ماريتيمو في 2020، وقال "تلقيت حوالي 3 أو 4 عروض بعد ليستر سيتي ومنها ماريتيمو"، مؤكدا أنه طلب التوقيع "لمدة عام واحد واللعب بشكل مستمر"، إذ كان يفتقد ذلك في تجاربه السابقة، لكن "من الواضح أن هذا لم يحدث".

وقضى بلقية في الدوري البرتغالي مع ماريتيمو 6 أشهر لم يلعب خلالها أي مباراة، بل فوجئ باللعب مع الفريق "ب" في النادي، وهو ما جعله يرحل قبل أن يكمل العام.

ويعتقد بلقية -المتعاقد مع تشونبوري الحالي حتى عام 2024- أن ماريتيمو "كان لديه دافع خفي لتوقيعه" قبل مغادرته في عام 2021 منتقلا لفريقه التايلندي الذي حقق فيه نجاحا وأصبح يشارك في مركز الجناح بشكل مستمر.

وعلى الرغم من أنه كان يعاني من الندم على الانتقالات الخاطئة في مسيرته الكروية، فإن مهاجم بروناي أكد أن تجربته الكابوسية مع الفريق البرتغالي جعلته يعمل بجد أكبر.

وأوضح بلقية "لقد جعلني هذا بالتأكيد أقوى وأعمل بجدية أكبر، لكنني بالتأكيد اتخذت القرار الصائب بمغادرة (البرتغال). لم يكن من المفيد لي أو للنادي أن أبقى هناك لفترة أطول. بقيت سنتين أخريين على عقدي هناك (في تشونبوري)".

وولد بلقية في لوس أنجلوس، وله صورة في إنستغرام وهو يقابل الملكة إليزابيث، وذاع صيته بعد أن قام بالتسجيل في أكاديمية ساوثهامبتون، بعد فترات مع أرسنال وتشلسي.

وقد وقع عقدًا مدته 3 سنوات مع ليستر سيتي، لكنه شارك في عدد قليل من المباريات مع فريق الشباب تحت 19 عامًا قبل أن يرحل عن النادي.