شاهد- تصدر المجموعة الثانية.. منتخب البحرين يهزم نظيره القطري في "خليجي 25"

قلب المنتخب البحريني تأخره بهدف نظيف لفوز بنتيجة 2-1 على قطر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" بمحافظة البصرة العراقية.

وحققت البحرين فوزها الأول على قطر منذ عام 2015 حين انتصرت عليها في كأس آسيا.

ومن أول تهديد حقيقي على مرمى البحرين، تقدم "العنابي" عن طريق أحمد علاء الدين، الذي حوّل ركنية محمد وعد برأسه في مرمى إبراهيم لطف الله في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 72 أدرك منتخب البحرين التعادل بعدما أطلق كميل الأسود تسديدة صاروخية اصطدمت بمحمد وعد، وخدعت برشم وسكنت شباك قطر.

وفي الدقيقة 85 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للبحرين بعد العودة لحكم الفيديو المساعد (فار) الذي أظهر أن تسديدة مهدي حميدان اصطدمت بيد محمد وعد.

ونجح عبد الله يوسف في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 89 بعدما سدد على يسار برشم، الذي ذهب في الاتجاه المعاكس.

وفي المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، اقتنص المنتخب الكويتي فوزا دراميا من نظيره المنتخب الإماراتي بهدف نظيف.

وكانت المباراة الأولى في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، لكن أحمد الظفيري خطف هدف الفوز القاتل للكويت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد قطر عند 3 نقاط لتحتل المركز الثاني وبفارق الأهداف عن الكويت، أما الإمارات فتحتل المركز الأخير دون أي نقطة.

وتلعب قطر ضد الإمارات في الجولة المقبلة، في حين يلعب منتخب البحرين ضد الكويت.