مبابي في الصدارة وميسي السادس ورونالدو غائب.. قائمة هدافي العالم خلال 2022

أنهى الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عام 2022 متربعا على عرش هدافي العالم، مع فريقه ومنتخب بلاده، متقدما على العديد من النجوم، فيما غاب اسم كريستيانو رونالدو عن القائمة.

وعاش مبابي عاما متباينا شهد على العديد من اللحظات الرائعة أبرزها تجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية بعد أشهر من الشائعات حول اقترابه من ريال مدريد، لكنها لم تخلُ أيضا من لحظات عصيبة، أهمها خسارة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، والفشل في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وتفوّق مبابي على العديد من نجوم كرة القدم، وهزّ شباك المنافسين مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا 56 مرة.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Kylian Mbappé is the top-scorer of 2022. 56 goals in 56 games. 🇫🇷🔥 pic.twitter.com/KBWjqy0rx6 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 31, 2022

وأحرز مبابي آخر أهدافه في عام 2022 في شباك ستراسبورغ يوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول، ضمن الجولة الـ16 في الدوري الفرنسي، وسبقتها الثلاثية التاريخية (هاتريك) في مرمى الأرجنتين في نهائي مونديال قطر.

وتفوّق مبابي على النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي سجّل 46 هدفا خلال عام 2022، مع "السيتزنس" وبوروسيا دورتموند ومنتخب النرويج.

وسجّل "الفايكنغ" آخر أهدافه بعام 2022 في شباك إيفرتون، وذلك يوم السبت 31 ديسمبر/كانون الأول، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاء البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم برشلونة، في المركز الثالث برصيد 42 هدفا، أحرزها مع النادي "الكتالوني" وبايرن ميونخ ومنتخب بولندا.

وودّع ليفاندوفيسكي عام 2022 بطريقة مخيبة للآمال، حيث فشل في هز شباك إسبانيول، ليخرج فريقه برشلونة متعادلا بنتيجة 1-1، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وجاء مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، بالمركز الرابع، برصيد 37 هدفا، سجلها مع فريقه البرتغالي ومنتخب إيران، الذي أحرز له هدفين في مونديال قطر 2022، وكانا في شباك منتخب إنجلترا.

ووضع الفرنسي كريستوفر نكونكو، مهاجم لايبزيغ الألماني، نفسه شريكا لطارمي في المركز الرابع، برصيد 37 هدفا.

وحلّ الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس وقائد "التانغو" في المركز السادس برصيد 35 هدفا، لكن الأهم من ذلك هو تحقيقه للقب كأس العالم مع منتخب بلاده.

ومن بين هذه الأهداف، أحرز ميسي 7 في نهائيات كأس العالم 2022، اثنان منها في المباراة النهائية، وهما آخر الأهداف "للبرغوث" عام 2022، لغيابه عن المباراة الأخيرة لسان جيرمان ضد ستراسبورغ.

ويوجد شريك واحد لميسي في المركز السادس بعد أن سجل 35 هدفا أيضا في نفس عدد المباريات (51 مباراة) وهو ريكاردو غوميز من الرأس الأخضر، مهاجم بارتيزان بلغراد الصربي.

وحل ثامنا هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا والذي سجل 35 هدفا أيضا، ولكن في 62 مباراة، متقدما على النرويجي أمال بيلغرينو مهاجم فريق بودو غليمت، الذي سجل 34 هدفا، وأكمل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا قائمة العشرة الأول، بعدما سجل خلال العالم الماضي 39 هدفا.

وخرج اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا لفريق النصر السعودي، من القائمة، إذ سجل 16 هدفا فقط خلال 2022، منها 11 في الدوري الإنجليزي و2 في الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، و3 مع البرتغال (اثنان في سويسرا بدوري الأمم الأوروبية وهدف وحيد في غانا بالنسخة الأخيرة من كأس العالم).

قائمة هدافي العالم خلال عام 2022:

1- كيليان مبابي: 56 هدفا في 56 مباراة.

2- إيرلينغ هالاند: 46 هدفا في 43 مباراة.

3- روبرت ليفاندوفسكي: 42 هدفا في 51 مباراة.

4- مهدي طارمي: 37 هدفا في 53 مباراة.

5- كريستوفر نكونكو: 37 هدفا في 58 مباراة.

6- ليونيل ميسي: 35 هدفا في 51 مباراة.

7- ريكاردو غوميز: 35 هدفا في 51 مباراة.

8- هاري كين: 35 هدفا في 62 مباراة.

9- أمال بيلغرينو: 34 هدفا في 46 مباراة.

10- كريم بنزيمة: 33 هدفا في 39 مباراة.