مبابي في الصدارة وميسي السادس ورونالدو غائب.. قائمة هدافي العالم خلال 2022

أنهى الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عام 2022 متربعا على عرش هدافي العالم، مع فريقه ومنتخب بلاده، متقدما على العديد من النجوم، فيما غاب اسم كريستيانو رونالدو عن القائمة.

وعاش مبابي عاما متباينا شهد على العديد من اللحظات الرائعة أبرزها تجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية بعد أشهر من الشائعات حول اقترابه من ريال مدريد، لكنها لم تخلُ أيضا من لحظات عصيبة، أهمها خسارة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، والفشل في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وتفوّق مبابي على العديد من نجوم كرة القدم، وهزّ شباك المنافسين مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا 56 مرة.

