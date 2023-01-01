شاهد: أعطني قميصك وسأمنحك قفازي".. شتيغن يبحث عن محمد في مدرجات "كامب نو"

من المعتاد أن يحمل بعض المشجعين لافتات موجهة للاعبيهم المفضلين تطلب منهم إهداءهم قمصانهم خلال مباريات كرة القدم، لكن ما حدث في "ديربي" كتالونيا، بين برشلونة وجاره إسبانيول شهد واقعة مختلفة.

قبل بداية المباراة التي أقيمت السبت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، وقف ثلاثة من لاعبي برشلونة باتجاه المدرجات، حاملين لافتات مكتوب عليها أسماء 3 أطفال وتتضمن رسائل موجهة لهم.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) أن كلا من مارك أندريه تير شتيغن وسيرجي روبيرتو وبيدري، فاجؤوا 3 أطفال من مشجعي برشلونة هم: محمد وأران وأبراهام، وطلبوا منهم تبادل القفاز وشارة القيادة والقمصان معهم.

وخصص تير شتيغن حارس برشلونة رسالته لطفل اسمه محمد، حيث طالبه بمنحه قميصه مقابل تقديم قفازه له، وجاء في رسالته: "محمد، أيها البطل، أعطني قميصك وسأعطيك قفازي".

أما رسالة بيدري فجاء فيها: "أريد قميص إبراهيم المذهل مقابل قميصي"، فيما كتب سيرجي روبيرتو في رسالته: "آران.. أريد مبادلة قميصك بشارة القائد التي أحملها".

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة صورا تُظهر الأطفال الثلاثة داخل الملعب وقد حصل كل منهم على هديته، وقدموا في المقابل قمصان برشلونة التي كانوا يرتدونها للاعبين.

وأوضحت "ماركا" أن تلك الخطوة جاءت كمبادرة من مؤسسة برشلونة التي تعنى بالتعليم والحماية والعمل المجتمعي، مشيرة إلى أن النادي وجّه الدعوة للأطفال الثلاثة وعائلاتهم لحضور المباراة.

ولقيت المبادرة إشادة كبيرة من مشجعي برشلونة، الذين اعتبروا تصرف اللاعبين بهذه الطريقة بادرة جيدة تجاه الأطفال، الذين لم يكونوا على علم بما حدث، وفوجئوا أثناء جلوسهم في المدرجات برفقة عائلاتهم بالرسائل الموجهة لهم.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله، حيث بادر برشلونة بالتسجيل في الدقيقة السابعة عبر ماركوس ألونسو، قبل أن يدرك خوسيلو التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ16.