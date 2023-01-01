كل ما يجب أن تعرفه عن النصر السعودي.. وما الذي يمكن أن يجلبه رونالدو للنادي "العالمي"؟

انضم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال لكرة القدم إلى نادي النصر السعودي في صفقة مدتها عامان ونصف العام، وذلك بعد شهر من فسخ عقد المهاجم البالغ من العمر 37 عاما مع مانشستر يونايتد ليصبح صفقة مجانية.

وفي ما يلي ما تحتاج لمعرفته عن النادي السعودي الملقب بـ"العالمي":

نجم عالي.. ما تشوف العين غيره 🤩

لي ليالي عاشق وقلبي أسيره.. 🎶💛 pic.twitter.com/ZCcglNW3Rv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 31, 2022

ما هو تاريخ النصر؟

تأسس نادي النصر عام 1955، ويقع مقره في العاصمة السعودية الرياض، ويلعب النادي في دوري المحترفين السعودي الذي يضم 16 فريقا.

احتل المركز الثالث الموسم الماضي بفارق 6 نقاط عن الهلال البطل.

النصر ثاني أنجح فريق في الدوري بـ9 ألقاب، وكان آخر لقب له موسم 2018-2019، فقط الهلال -الذي يتخذ أيضا من الرياض مقرا له- الوحيد الذي فاز بالمزيد من الألقاب (18 لقبا) للدوري.

فاز النصر أيضا بكأس الملك 6 مرات، آخرها عام 1990.

لعب ماجد عبد الله (هداف الدوري على مر العصور) للنصر، وسجل المهاجم السعودي السابق 189 هدفا، وبلغ متوسطه هدفا تقريبا في المباراة الواحدة.

ملعب النصر هو مرسول بارك (جامعة الملك سعود سابقا)، ويتسع لـ25 ألف متفرج.

جاء أفضل أداء للنصر في دوري أبطال آسيا عام 1995 عندما احتل المركز الثاني.

فازت الأندية السعودية بلقب دوري أبطال آسيا 6 مرات، حيث حقق الهلال رقما قياسيا بـ4 ألقاب، فيما فاز الاتحاد بالبطولة القارية مرتين.

اليوم هو آخر يوم عرض لمسرحية #السهم_الملتهب

في بوليفارد الرياض، شكرًا لمعالي المستشار @Turki_alalshikh على هذه الفكرة والدعم الغير مستغرب

شكرًا لكل شخص حضر

يوم ممتع للجميع

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من هو مدرب النصر؟ وما تشكيلته؟

يدرب النصر حاليا الفرنسي رودي غارسيا الذي سبق له تدريب ليل وروما وأولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون، ويتولى غارسيا مسؤولية الفريق منذ يونيو/ حزيران الماضي.

يمكن لأندية الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 8 لاعبين أجانب، ولكن يمكن اختيار 7 فقط في تشكيلة المباراة.

يضم الفريق لاعبين أجانب بارزين آخرين، بينهم بطل الكاميرون في كأس العالم فينسنت أبو بكر الذي غيّر مجريات اللعب ضد صربيا وسجل هدف الفوز ليصعق البرازيل في المباراة الأخيرة بدور المجموعات في قطر 2022.

الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا الذي سبق له اللعب مع أرسنال ونابولي، بالإضافة إلى لاعب الوسط البرازيلي الدولي السابق لويز غوستافو ضمن التشكيلة أيضا.

كيف يؤدي النصر في الموسم الحالي؟

يدخل النصر عام 2023 وهو في صدارة الدوري برصيد 26 نقطة بعد 11 مباراة، إذ فاز بـ8 مباريات وخسر مرة واحدة فقط وتعادل مرتين، ويتأخر الشباب بنقطة واحدة في المركز الثاني، وله مباراة مؤجلة.

لاعب الوسط البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف الفريق هذا الموسم بـ6 أهداف، ويتقاسم صدارة هدافي البطولة حتى الآن.

مع تغيير الاتحاد الآسيوي شكل دوري الأبطال يتعين على فريق رونالدو الجديد الآن الفوز بالدوري هذا الموسم للتأهل إلى دور المجموعات في نسخة 2023-2024، والتي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل.

سيسمح للفرق أيضا بإشراك ما يصل إلى 6 لاعبين أجانب في تشكيلتهم الأساسية في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، ويجب أن يكون أحد هؤلاء اللاعبين على الأقل من دولة آسيوية أخرى.

ما الذي يمكن أن يجلبه رونالدو للنصر؟