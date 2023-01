توقعات برحيله في الانتقالات الشتوية.. معركة بين ناديين أوروبيين على ضم ياسين بونو

يستعد المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، للرحيل عن النادي الأندلسي، والانتقال إلى الدوري الألماني أو الإنجليزي، مع فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الأول 2023.

وبرز بونو مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وقدم مستوى كبيرا خاصة ضد إسبانيا والبرتغال في الدورين ثمن وربع النهائي، ليكون أحد أبرز نجوم "أسود الأطلس"، الذي كتب تاريخا جديدا بحلوله رابعا في المونديال.

وأصبح بونو، (31 عاما) والحائز على جائزة زامورا (أفضل حارس في الدوري الإسباني) لموسم 2021-2022، متفوقا على البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، هدفا لكبار الأندية في القارة الأوروبية.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" (footmercato)، أن بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي يريدان الحصول على خدمات بونو.

ويؤكد الموقع الفرنسي أن المفاوضات بين محيط بونو والنادي "البافاري" قد بدأت فعليا، خاصة أن بايرن يبحث عن بديل لمانويل نوير، الذي انتهى موسمه بسبب إصابة قاسية في الساق اليسرى.

ويأمل مسؤولو بايرن ميونخ في إيجاد حارس يعوّض غياب نوير، ووجدوا ضالتهم في المغربي بونو، الذي يرتبط مع إشبيلية بعقد يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.

لكن بايرن ليس النادي الوحيد الذي يطمع في الاستفادة من تألق بونو، الذي ارتفعت قيمته السوقية بعد مونديال قطر إلى 15 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt)، إذ إن مانشستر يونايتد اقتحم هذا السباق أيضا.

🚨Morocco goalkeeper Yassine Bounou, 31, could leave Sevilla FC for Manchester United or Bayern Munich in January.

🇲🇦🔴#SevillaFC 🔴#FCBayern 🔴#MUFC pic.twitter.com/pvj9oqXXuj

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 1, 2023