كرة قدم

"من دونكم اللحظات الرائعة غير ممكنة".. الأندية العالمية والدوريات الكبرى تهنئ جماهيرها بعام 2023

ferland mendy - vini jr
بهذه الصورة المركبة هنأ ريال مدريد جماهيره بعام 2023 (غيتي)
1/1/2023

هنّأت أندية ودوريات عالمية عشاقها ومتابعيها في مختلف أنحاء العالم بمناسبة العام الجديد 2023، متمنية لجماهيرها عاما سعيدا.

وشاركت أندية كرة القدم والدوريات الكبرى في تهنئة الجماهير بالعام الجديد، حيث هنأ نادي ريال مدريد الإسباني عشاقه حول العالم بعام 2023، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ونشر ريال مدريد في تغريدة أخرى صورة مركبة للاعبيه فينيسيوس جونيور وفيرلاند ميندي بأرقام قميصيهما، لتظهر الصورة برقم العام الجديد 2023.

كما غرّد نادي برشلونة قائلا "سنة سعيدة، كل عام وأنتم بخير".

أما نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فنشر عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو لأبرز نجومه وهم يهنئون -بأكثر من لغة- الجماهير والمتابعين حول العالم بالعام الجديد.

فيما قال نادي مانشستر يونايتد في تغريدة أيضا "نتمنى أن تكون 2023 سنة سعيدة على جميع مشجعي يونايتد".

وهنّأ نادي إي سي ميلان الإيطالي أنصاره عبر حسابه على تويتر، قائلا: "عام 2023 سعيد يا روسونيري، أخبرونا الآن ما قرار السنة الجديدة؟ وما أمنيتكم للعام الجديد؟".

من ناحيته، نشر الدوري الفرنسي لكرة القدم مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر لأبرز لقطات الكرة الفرنسية عام 2022، وكتب معلقا عليه "نتمنى لكم عاما سعيدا في 2023".

أما الدوري المكسيكي لكرة القدم، فشارك هو الآخر بمقطع فيديو لأهم ما جاء في الدوري خلال العام المنصرم، وعلق عليه: "لقد كان عام 2022 للتعلم، والأرقام القياسية، والمشاهد، وتحقيق الأحلام، وكرة القدم".

وأضاف الدوري المكسيكي مخاطبا جماهيره: "شكرًا لكم على تواجدكم دائمًا معنا، من دونكم لن تكون هذه اللحظات الرائعة ممكنة. دعونا نمضي معًا من أجل عام 2023 رائع".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند