بيئة صحية آمنة لتعليم النشء.. الأكاديميات الرياضية نواة أساسية لتطوير كرة القدم السعودية

أمضى الشاب السعودي خالد العليان سنوات عديدة في السعي لتحويل حلمه إلى حقيقة، ورغم ما واجهه تحديات وعقبات، فإن طموحه وإرادته لم يقف أمامهما شيء ونجح في تأسيس أكاديمية (o15) لتطوير كرة القدم السعودية.

العليان نجح خلال 4 سنوات فقط عبر أكاديميته التي تضم أكثر من ألف لاعب، في توفير بيئة صحية وآمنة لتعليم النشء مهارات كرة القدم وفق أحدث الطرق العلمية، وتقديم تجربة فريدة وغير مسبوقة غيّرت مفهوم الأكاديميات والمدارس التدريبية في المملكة سواء الخاصة أو العائدة إلى الأندية.

أكاديمية (o15) التي تسعى أن تكون واحدة من أهم الأكاديميات الرائدة عالميا في تطوير لاعبي كرة القدم، تركز في برامجها على الجانبين التعليمي والتثقيفي لتوسع مدارك اللاعبين وتحفزهم على التفوق الدراسي، الذي تعتبره أحد أسباب نجاح اللاعب في مسيرته الاحترافية.

ويوضح المدير العام للأكاديمية خالد العليان أن الأكاديميات هي النواة التي يجب التركيز عليها لتطوير الكرة السعودية ونجاح المنظومة الرياضية، خاصة في ظل الثورة الرياضية التي تعيشها المملكة والمنطقة بعد استضافة دولة قطر لمونديال 2022.

ويقول العليان للجزيرة نت إنه ظل لمدة 3 سنوات يسعى لتأسيس الأكاديمية، حيث كان من الصعب دخول هذا المجال، نظرا لعدم وجود أكاديميات رسمية مرخصة، فضلا عن ضعف الكوادر التدريبية السعودية لعدم وجود تخصصات في الجامعات لدراسة الرياضة أو كرة القدم أو اللياقة البدنية، وكذلك عدم وجود ملاعب ومنشآت مؤهلة.

معايشة أوروبية

ويضيف أن الهدف الأساسي للأكاديمية هو تطوير كرة القدم السعودية، وتعليم النشء أساسيات اللعبة وذلك تحت إشراف كادر مؤهل ومعتمد من الاتحاد الآسيوي، فضلا عن الاهتمام بتدريب جميع الفئات السنية بغض النظر عن العمر ومنحهم نمط حياة رياضيا صحيا.

وخلال 4 سنوات تمكّنت الأكاديمية التي تستقطب اللاعبين من سن 5 إلى 19 عاما، من فتح فرعين لها، أحدهما في مدينة جدة، والآخر في المدينة المنورة، كما صدّرت عددا من اللاعبين للأندية السعودية الكبيرة، مثل أندية الاتحاد، والأهلي، والشباب، وجدة، فضلا عن التحاق عدد من اللاعبين للاحتكاك بأندية أوروبية.

حلم العليان (28 عاما) لم يتوقف عند تأسيس الأكاديمية، إذ بدأ حاليا خطوات تحويلها إلى مؤسسة من أجل تكوين فرق لها والمشاركة في دوريات الفئات السنية والدوري السعودي، خاصة بعد قرار وزارة الرياضة الأخير الخاص بإصدار رخص للأكاديميات والأندية الخاصة، انطلاقا من رؤية المملكة نحو توسيع قاعدة ممارسي الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص على مستوى جميع المناطق.

ووفق هذا القرار حصلت أندية الفضل، والمخواة، والدمام، والشعبة، من الاتحاد السعودي لكرة القدم على رخص تصنيف وانضمام، وأصبحت تنافس هذا الموسم في دوري الدرجة الرابعة، كما حصلت 4 أكاديميات على الرخصة أيضا وهي: الرؤية المحترفة، والليث الأبيض الرياضية، والجفن الدولية الرياضية، وإيزوف، وذلك بعد أن استوفت الشروط والمعايير.

العمل الأكاديمي

تطور العمل الأكاديمي الرياضي الحادث في السعودية خلال السنوات الأخيرة، أفرز العديد من الأكاديميات منها أكاديمية "مهد" التي تأسست يوليو/تموز 2020، وباتت الأبرز في ظل اهتمامها بالتكوين الرياضي الأمثل ذهنيا وبدنيا ونفسيا، والتركيز على اكتشاف المواهب ورعايتها وصنع الأبطال من الجنسين في المجالات الرياضية المختلفة كركيزة أساسية في إستراتيجية عالمية التوجه.

وأكاديمية مهد التي تلقى دعما حكوميا تعمل وفق منهجيات علمية متطورة، وتغطي كافة مدن ومناطق المملكة، وتستقطب الموهوبين من سن 6 إلى 12 عاما، وتستهدف جميع الألعاب الجماعية والفردية، وتهدف إلى تحقيق رؤية 2030 لتنمية المواهب الرياضية في السعودية المتمثلة في صناعة جيل من الرياضيين المؤهلين للمنافسة محليا ودوليا.

ويوضح العليان أن الفارق بين الأكاديميات التابعة للأندية والخاصة يتمثل في أن أكاديميات الأندية وكذلك أكاديمية مهد مدعومة وغير ربحية وتعنى بالرياضيين الموهوبين في سن مبكرة فقط، فيما تهتم الأكاديميات الخاصة بكل الرياضيين في مختلف الأعمار وتعمل على تعليمهم أساسيات كرة القدم، كما أنها تكون المغذي لأكاديميات الأندية.

رؤية 2030

وبهدف صناعة كفاءات لتحقيق طفرة رياضية قد تؤدي تحقيق رؤية 2030 لتنمية المواهب الرياضية في المملكة، عقدت الرياضة السعودية أخيرا أكثر من 40 اتفاقية رياضية مع جامعات ومراكز تعليم عريقة في العالم وأوفدت طلابا من الجنسين للالتحاق ببرامج ودورات تدريبية في مراكز مختلفة.

بدوره، يعتبر اللاعب السعودي السابق فؤاد أنور أن أهداف الأكاديميات الرياضية تتركز في تنمية المواهب وتخريج رياضيين متفوقين قادرين على المنافسة عالميا، حيث تعد الأكاديميات جزءا من إستراتيجيات المملكة للاستثمار في المجال الرياضي.

ويقول أنور للجزيرة نت إن الأكاديميات المتخصصة في الرياضة خاصة بالفئات العمرية الناشئة تكون بمثابة البيئة الصحية الآمنة للأطفال الصغار التي تمنحهم متسعا من الوقت لممارسة رياضتهم المحببة وصقل مهاراتهم وتطوير مواهبهم والانخراط في الأنشطة الرياضية والتعليمية والتدريبية.

ويضيف أن الاهتمام بالعمل الأكاديمي لتطوير الرياضة السعودية وخاصة كرة القدم خطوة انتظرها الجميع منذ عقود لصناعة أبطال رياضيين من خلال تطوير المواهب الصاعدة في الألعاب الفردية والجماعية في مختلف مناطق ومدن السعودية، وهو ما تقوم به بعض الأكاديميات مؤخرا وخاصة أكاديمية مهد.

وتعد مهد أحد أبرز الأكاديميات في السعودية حاليا، التي تعنى بجميع الرياضات وليس كرة القدم فقط، وتعتمد في آلية البحث عن المواهب على طريقتين مختلفتين، الأولى من خلال المدارس الابتدائية بالاستفادة من إمكانيات أكثر من 10 آلاف معلم تربية بدنية، والثانية مسح موهبة 1.7 مليون طفل بحلول عام 2025.

وتحتوي أكاديمية مهد على 6 أقسام رئيسية، أولها قسم اكتشاف المواهب وتقييمها بمختلف الرياضات، والثاني قسم التدريب، والثالث قسم تطوير الأداء الرياضي، والرابع التميز، والخامس التقنية الرقمية الحديثة أما القسم السادس فيتعلق بالمنافسات واختبار القدرات.

ومثل غالبية الشعوب العربية، يعرف عن السعوديين ولعهم بكرة القدم، وهو ما ظهر مؤخرا عبر الإقبال الكبير على الانضمام إلى الأكاديميات الرياضة خاصة بعد تألق منتخب السعودية في بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، التي اختتمت قبل أيام في الدوحة بحصول الأرجنتين على اللقب.

ووضعت وزارة الرياضة السعودية عدة شروط يجب توفرها من أجل فتح أكاديمية كرة قدم، أهمها توفير ملعب بموقع ومساحة مناسبين، فضلا عن وجود متخصصين في التدريب، بالإضافة إلى عدم المبالغة في أسعار التدريب وضمان الحفاظ على مستوى الشباب ورعايتهم ومراقبتهم من أجل صحتهم.