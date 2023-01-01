بمناسبة 2023.. رسالة مؤثرة من ميسي ودعاء خاص من أوزيل

وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى متابعيه بمناسبة العام الجديد 2023، بعد انتهاء العام الماضي بتتويجه بأكبر الألقاب، كأس العالم 2022 في قطر، في الوقت الذي تمنى فيه النجم الألماني مسعود أوزيل بداية موفقة للجميع في العام الجديد.

وقال ميسي عبر حسابه على إنستغرام، أمس السبت، في منشور أرفقه بصوره مع أفراد عائلته، "ينتهي عام لن أنساه أبدًا، أصبح الحلم (التتويج بكأس العالم) الذي سعيت إليه دائمًا حقيقة، لكن هذا لن يكون ذا قيمة لولا حقيقة أنني أشاركه مع عائلة رائعة، وأفضل ما يمكن أن يحصل عليه، وبعض الأصدقاء الذين يدعمونني دائمًا ولم يسمحوا لي بالبقاء على الأرض في كل مرة أسقط فيها".

وأضاف نجم باريس سان جيرمان "أريد أيضًا أن تكون لدي ذاكرة خاصة جدًّا لجميع الأشخاص الذين يتابعونني ويدعمونني، إنه لأمر رائع أن أكون قادرًا على مشاركة هذا المسار معكم جميعًا".

وتابع ميسي "سيكون من المستحيل الوصول إلى حيث وصلت؛ تلقيت الكثير من التشجيع من جميع الناس في بلدي وكذلك من باريس وبرشلونة ومن العديد من المدن والبلدان الأخرى التي كنت أتلقى منها المودة".

واختتم النجم الأرجنتيني رسالته آملا أن يكون العام الجديد رائعًا للجميع، وقال "أتمنى لكم كل الصحة والقوة لمواصلة السعادة في عام 2023". وحظي منشور ميسي بأكثر من 17 مليون إعجاب من متابعيه، وآلاف التعليقات المهنئة له على ما حققه في 2022.

أما أوزيل فشارك صورة له عبر حسابه على إنستغرام، معلقا عليها "أتمنى لكم جميعًا بداية موفقة في عام 2023، وعاما مملوءا بالصحة والبركات والسلام. حفظكم الله وأهلكم".

وفي سياق متصل، شارك لاعبون آخرون أبرز إنجازاتهم وما مروا به من مراحل مختلفة في عام 2022، حيث نشر قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش صورا لأهم ما حققه من ألقاب وإنجازات مع فريقه ريال مدريد ومنتخب بلاده في عام 2022، كما شارك النجم البرازيلي نيمار صورة له على إنستغرام معلقا عليها "عام من التعلم الكثير. شكرا 2022".