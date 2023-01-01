سافر بسببها إلى مدريد وتدرب في فالديبيباس.. المكالمة التي تمناها رونالدو ولم تأت أبدا

أكدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن كريستيانو رونالدو وقع العقد مع نادي النصر السعودي يوم الجمعة الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد بعد أن يئس من تلقي المكالمة التي تعد "أمنيته الأخيرة في كرة القدم".

وأعلن نادي النصر تعاقده مع النجم البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات حتى عام 2025 يوم الجمعة بعد أن فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسافر رئيس النادي السعودي مسلي آل معمر إلى مدريد حيث كان يقيم رونالدو، لتوقيع العقد والإعلان عنه رغم أن الاتفاق تم " في منتصف مونديال قطر" كما أكدت ماركا عبر مصادرها.

وقالت ماركا إن رونالدو أنهى علاقته متعمدا مع مانشستر يونايتد بعدما هاجم النادي الإنجليزي ومدربه في مقابلة تلفزيونية وخرج النادي للرد عليها بقوة، وإن الهداف التاريخي لريال مدريد أدرك أن استمراره في كرة القدم الأوروبية عالية المستوى كان مستحيلا عمليا، وهو ما دفعه إلى تغيير اتجاهاته وأهدافه بالموافقة على عرض النصر السخي ماديا.

وأضافت أن المفاوضات مع النصر تمت بواسطة ريكاردو ريجوف الصديق المقرب من رونالدو، ولم يشارك فيها وكيله الرسمي خورخي مينديز.

وأشارت ماركا إلى أن صدمة خروج البرتغال من المونديال بالهزيمة في ربع النهائي أمام المغرب والمعاملة السيئة غير المعتادة دفعتا رونالدو إلى الاستقرار في مدريد في ظل عدم التزامه مع أي فريق بعدما فسخ عقده مع يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو تعمد الوجود في العاصمة الإسبانية، كما تعمد التدريب في ملاعب فريقه السابق ريال مدريد "فالديبيباس" التي طالما صال وجال عليها لعدة أيام على أمل تلقي مكالمة لم تأت ولن تأتي مطلقا تحقق حلمه بالعودة مجددا ليختتم حياته الكروية مع ريال مدريد، خاصة في ظل وجود شائعات لا أساس لها بإمكانية عودته إلى الملكي.

وانتهى انتظار رونالدو المكالمة بعدما تأكد أن أمنيته مستحيلة، ووجد النصر مخرجا لأزماته، إذ سيجعل منه اللاعب الأعلى أجرا في العالم، وهو ما لا يمكن تحقيقه في أوروبا أو حتى الدوري الأميركي.