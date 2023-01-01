أصبحت مهددة بعد رحيله لنادي النصر.. أرقام قياسية يملكها رونالدو في دوري أبطال أوروبا

أصبحت العديد من الأرقام القياسية التي يحملها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا مُهددة بالكسر من لاعبين آخرين، بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي، وبالتالي استمرار غيابه عن بطولته المفضلة.

ويحتكر رونالدو معظم الأرقام القياسية الفردية في البطولة العريقة، ولم يظهر فيها الموسم الحالي 2022-2023 للمرة الأولى منذ عام 2003، وذلك إثر حلول فريقه السابق مانشستر يونايتد سادسا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2021-2022.

وظهر "الدون" لأول مرة في دوري الأبطال في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2003، في المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد أمام مضيفه شتوتغارت الألماني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لنسخة 2003-2004.

وكان الظهور الأخير للنجم البرتغالي في دوري الأبطال يوم 15 مايو/ أيار 2022، في المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 0-1، في إياب الدور ثمن النهائي.

لكن كريستيانو لن يلعب مباريات هذه البطولة مرة أخرى على الأقل حتى خريف عام 2025، إذا لم تحدث أي مفاجأة حتى تلك الفترة، وذلك بحكم توقيعه على عقد انتقاله لفريق النصر السعودي حتى صيف العام نفسه، وفق البيان الرسمي الصادر عن "العالمي".

وسلطت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية الضوء على أرقام وإحصاءات كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا، التي ينفرد بالكثير من أرقامها القياسية.

ويُعد "صاروخ ماديرا" الهدّاف الأول لأمجد المسابقات الأوروبية، بتسجيله 140 هدفا، متقدما على غريمه الأزلي ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بفارق 41 هدفا فقط.

ولا يُعد هذا الفارق كبيرا أو مريحا، في ظل استمرار ميسي في القارة الأوروبية العجوز، على اعتبار وصوله إلى الدور ثمن النهائي من الموسم الحالي، فضلا عن لعبه موسم آخر على الأقل، خاصة وأنه يقترب من تمديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية، وفق تقارير عديدة.

وعليه فإن ميسي هو الخطر الأكبر على رقم كريستيانو، لأن البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم برشلونة، يأتي في المركز الثالث برصيد 91 هدفا، ومن بعده الفرنسي كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد، برصيد 86 هدفا.

وبالإضافة إلى كون كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري الأبطال، فإنه يملك عدة أرقام قياسية في البطولة جعلته أبرز اللاعبين فيها، وفق صحيفة سبورت.

If we don't see Ronaldo in the Champions League again, what a legacy he leaves behind 🐐 ✅ Most goals

✅ Most hat tricks

✅ Most appearances

✅ Most knockout goals

✅ Most goals in a single season

✅ Most consecutive games scored in pic.twitter.com/zH45foqp85 — ESPN UK (@ESPNUK) December 31, 2022

ويملك "الدون" أكبر عدد من الأهداف في الأدوار الإقصائية من البطولة برصيد 67 هدفا، كما فاز بلقب الهداف في 6 نسخ متخلفة أكثر من أي لاعب آخر، وذلك في نسخ 2007-2008، 2012-2013، 2013-2014، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018.

ولعب كريستيانو في البطولة 183 مباراة بقمصان أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، أكثر من أي لاعب آخر، كما أنه الوحيد الذي سجّل هدفا على الأقل في 11 مباراة متتالية.

ولم يسبق لأي لاعب التسجيل في 3 مباريات نهائية في دوري الأبطال كما فعل رونالدو في مباريات مانشستر وتشيلسي 2007-2008، وريال مدريد في مواجهة أتلتيكو مدريد 2013-2014، وريال مدريد أمام يوفنتوس 2016-2017.

وتُوج كريستيانو رونالدو باللقب 5 مرات، واحدة مع مانشستر يونايتد، و4 مع ريال مدريد، علما بأنه فشل في الفوز بالبطولة خلال لعبه مع يوفنتوس في 3 مواسم.

نتائج المباريات النهائية لدوري الأبطال التي لعبها رونالدو:

2007-2008: مانشستر يونايتد 1-1 تشيلسي (6-5 بركلات الترجيح)

2013-2014: ريال مدريد 4-1 أتلتيكو مدريد

2015-2016: ريال مدريد 1-1 أتلتيكو مدريد (5-3 بركلات الترجيح)

2016-2017: يوفنتوس 1-4 ريال مدريد

2017-2018: ريال مدريد 3-1 ليفربول