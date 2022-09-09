كرة قدم

قبل كأس سوبر لوسيل.. شاهد- جولة جوية مبهرة في ملعب نهائي كأس العالم 2022

ملعب لوسيل المصدر: الجزيرة
ملعب لوسيل يتسع لـ80 ألف مشجع وسيحتضن نهائي كأس العالم 2022 (الجزيرة)
9/9/2022

نشرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مقطع فيديو جديدا لجولة جوية في ملعب لوسيل المونديالي، قبل ساعات من مباراة الهلال السعودي والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل.

ويلتقي الناديان بداية من التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ملعب لوسيل، في مباراة تعلن الافتتاح الرسمي للملعب الذي سيحتض نهائي كأس العالم يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وشاركت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مقطع فيديو يقود المتابع في جولة إلى الملعب الذي يتسع لـ80 ألف مشجع، ويقع في مدينة لوسيل الحديثة.

واستعرض الفيديو الملعب بالكامل من الخارج، وصولا إلى أرضية ميدانه والمدرجات من كل الاتجاهات، بالإضافة إلى جولة سريعة بين أبرز مرافق الملعب.

المصدر : وكالة سند