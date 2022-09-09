السعودية ومصر واليونان تخطط لتقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030

كشفت صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية عن اجتماعات تمت بين مسؤولين من السعودية ومصر واليونان لتقديم ملف ترشيح مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وقالت الصحيفة إن ممثلي الدول الثلاث عقدوا عدة اجتماعات على مدى الأشهر القليلة الماضية لتعزيز العلاقات والتوصل لمشروع استضافة مشترك يفاجئ ويقنع الاتحاد الدولي لكرة القد "فيفا".

وأضافت أنهم عرضوا الفكرة على رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الذي يرحب دائمًا بتلقي أكبر عدد ممكن من طلبات استضافة المونديال.

وستكون الدول الثلاث منافسا لملف التنظيم المشترك الذي أعلنت عنه سابقا إسبانيا والبرتغال لاستضافة الحدث الكبير بعد 8 سنوات.

وسيكون سابقة نجاح الملف المشترك بين مصر والسعودية واليونان في استضافة كأس العالم، إذ سيتم تنظيمه في 3 قارات مختلفة.

يذكر أن قطر أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف كأس العالم في نسخته القادمة 2022.