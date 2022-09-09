توّج الهلال بكأس "سوبر لوسيل" إثر فوزه على الزمالك بركلات الترجيح 4-1 في المواجهة التي جمعت بين بطلي السعودية ومصر -الجمعة- على ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

ووسط أكثر من 77 ألف مشجع، تنافس الفريقان في مباراة أعلنت الافتتاح الرسمي لملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم في قطر يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، الموافق لليوم الوطني للدولة العربية الأولى التي تحظى باستضافة المونديال.

وقد انتهى الوقت الأصلي للقمة العربية بالتعادل 1-1، حيث افتتح بطل آسيا التسجيل بهدف النيجيري أوديون إيغالو بتسديدة مهارية من فوق الحارس محمد عواد في غياب الرقابة بالدقيقة 18.

وتعادل أحمد مصطفى سيد (زيزو) من متابعة لتسديدة سيف الدين الجزيري المرتدة عن طريق الخطأ من الحارس عبد الله المعيوف في الدقيقة 33.

وفي ركلات الترجيح، سجّل للهلال أوديون إيغالو وسالم الدوسري ولوتشيانو فييتو وأندري كاريلو.

فيما سجل للزمالك في ركلات الترجيح محمد أشرف روقا، وأهدر أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش.

وفاز عبد الله المعيوف بجائزة أفضل لاعب في المباراة، لتصديه لركلة الجزاء التي توجت الهلال بلقب سوبر لوسيل.

وشارك الزمالك في المباراة بصفته بطل الدوري المصري، فيما شارك الهلال بصفته بطل الدوري السعودي.

شاهد لحظة تتويج نادي #الهلال السعودي بطلاً لـ #كأس_سوبر_لوسيل بعد فوزه بركلات الترجيح على #الزمالك المصري pic.twitter.com/asvZpJ01Sd — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 9, 2022

مباراة الفرص الهلالية الضائعة

كان الهلال الأخطر في معظم فترات المباراة ومنعه تألق حارس الزمالك محمد عواد من إضافة المزيد من الأهداف.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين، وسرعان ما فرض الهلال سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع الزمالك لوسط ملعبه واعتمد على شنّ الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وكاد موسى ماريغا أن يفتتح التسجيل للهلال في الدقيقة السادسة، عندما لعبت ركلة حرة اصطدمت بالحائط البشري لتصل إلى ماريغا داخل منطقة الجزاء، حيث سدد كرة قوية حوّلها حارس الزمالك محمد عواد بصعوبة إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وأسفرت هجمات الهلال المتتالية عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 18، عندما مرر كويلار كرة خلف المدافعين استلمها أوديون إيغالو على حدود منطقة الجزاء، حيث لمح تقدم عواد من مرماه ليلعبها من فوق الحارس إلى داخل المرمى.

بعد الهدف، تخلى الزمالك قليلا عن حذره الدفاعي وبادل الهلال الهجمات، لكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى كل منهما، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 29 التي شهدت تسديد لاعب الهلال سلمان الفرج، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها بصعوبة محمد عواد.

وفي الدقيقة 33، سجّل الزمالك هدف التعادل عندما استلم سيف الدين الجزيري كرة خلف مدافعي الهلال، ليدخل بالكرة منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ويسدد كرة أرضية قوية تصدى لها عبد الله المعيوف حارس الهلال، لترتد إلى أحمد سيد زيزو الذي وضعها في المرمى.

وقد حاول الفريقان تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، لكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى كل منهما لينحصر اللعب في وسط الملعب، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما انفرد موسى ماريغا بالحارس عواد الذي تألق وتصدى لتسديدة ماريغا.

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محمد عواد حارس #الزمالك يتصدى لفرصة الهدف الثاني للهلال عن طريق ماريجا #كاس_سوبر_لوسيل pic.twitter.com/Mq7sdfyYtU — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 9, 2022

ومرّ الوقت المتبقي من الشوط الأول من دون جديد، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء واستحوذ على الكرة، لكنه سرعان ما تراجع بعدما استعاد لاعبو الهلال نشاطهم وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء.

ورغم المحاولات الهجومية، فإن الفريقين فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين.

وظل اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 67 التي شهدت فرصة خطيرة للهلال، عندما توغل سعود عبد الحميد بالكرة من الناحية اليمنى، ودخل منطقة الجزاء قبل أن يمررها إلى سالم الدوسري على حدود منطقة الست ياردات، لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

#كاس_سوبر_لوسيل |

سالم الدوسري يضيع فرصة خطيرة للهلال للتقدم بالهدف الثاني pic.twitter.com/CwuZCcQFSX — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 9, 2022

وبعد تلك الهجمة، فرض الهلال سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وهو ما جعل فريق الزمالك يتراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الهلال مع الاعتماد على الهجمات.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 72 التي شهدت فرصة للهلال، عندما سدد إيغالو الكرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن عواد تصدى لها بثبات.

واستمرت محاولات الهلال الهجومية لتسجيل هدف الفوز، لكنه فشل في اختراق دفاع الزمالك حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء معلنا الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت للهلال السعودي.