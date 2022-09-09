أغلى 11 انتقالا للمدربين في تاريخ كرة القدم
9/9/2022
بعد تعاقد نادي تشلسي الإنجليزي مع المدرب غراهام بوتر مقابل 20 مليون يورو لنادي برايتون للتخلي عنه، رصدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية قائمة أغلى 11 انتقالا لمدربي كرة القدم في العالم.
وأدخل تشلسي مدربه الجديد غراهام بوتر -الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب المقال توماس توخيل- ضمن قائمة أغلى انتقالات للمدربين في تاريخ كرة القدم العالمية، التي تضم أبرز مدربي أوروبا.
وذكرت تقارير بريطانية أن مالك نادي تشلسي تود بوهلي دفع نحو 20 مليون يورو لنادي برايتون للتخلي عن بوتر، مما سيجعله ثاني أغلى مدرب في التاريخ، بعد يوليان ناغيلسمان الذي دفع له نادي بايرن ميونخ 25 مليون يورو لإنهاء عقده مع لايبزيغ.
وفي ما يلي قائمة أغلى 11 انتقالا للمدربين في تاريخ كرة القدم:
- يوليان ناغيلسمان، من لايبزيغ إلى بايرن ميونخ في 2021 (25 مليون يورو)
- غراهام بوتر، من برايتون إلى تشلسي في 2022 (20 مليون يورو)
- أندريه فيلاس بواش، من بورتو إلى تشلسي في 2011 (15 مليون يورو)
- بريندان رودغرز، من سيلتيك إلى ليستر سيتي في 2019 (10.9 ملايين يورو)
- روبن أموريم، من سبورتينغ دي براغا إلى سبورتينغ لشبونة في 2020 (10 ملايين يورو)
- جوزيه مورينيو، من إنتر ميلان إلى ريال مدريد في 2010 (8 ملايين يورو)
- مارك هيوز من بلاكبيرن روفرز إلى مانشستر سيتي في 2008 (6.2 ملايين يورو)
- بريندان رودغرز، من سوانزي إلى ليفربول في 2012 (6.2 ملايين يورو)
- مانويل بيليغريني، من فياريال إلى ريال مدريد في 2009 (4 ملايين يورو)
- كارلو أنشيلوتي، من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في 2013 (3.8 ملايين يورو)
- سيرجيو كونسيساو من نانت إلى بورتو في 2017 (3 ملايين يورو).
المصدر : ماركا