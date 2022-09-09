بعد تعاقد نادي تشلسي الإنجليزي مع المدرب غراهام بوتر مقابل 20 مليون يورو لنادي برايتون للتخلي عنه، رصدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية قائمة أغلى 11 انتقالا لمدربي كرة القدم في العالم.

وأدخل تشلسي مدربه الجديد غراهام بوتر -الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب المقال توماس توخيل- ضمن قائمة أغلى انتقالات للمدربين في تاريخ كرة القدم العالمية، التي تضم أبرز مدربي أوروبا.

وذكرت تقارير بريطانية أن مالك نادي تشلسي تود بوهلي دفع نحو 20 مليون يورو لنادي برايتون للتخلي عن بوتر، مما سيجعله ثاني أغلى مدرب في التاريخ، بعد يوليان ناغيلسمان الذي دفع له نادي بايرن ميونخ 25 مليون يورو لإنهاء عقده مع لايبزيغ.

وفي ما يلي قائمة أغلى 11 انتقالا للمدربين في تاريخ كرة القدم: