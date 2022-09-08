شاهد.. ليفاندوفسكي أفضل لاعب ومبابي صاحب أجمل هدف بالجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا

فاز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما فاز النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان بجائزة هدف الجولة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على حسابه الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، فوز ليفاندوفسكي بالجائزة.

وتفوق ليفاندوفسكي على كل من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وبيوتر زيلينسكي (نابولي الإيطالي)، وليروي ساني (بايرن ميونخ).

The irrepressible Lewandowski wins Player of the Week 🙌#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/WpOgdsiApM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2022

وتقمص ليفاندوفسكي دور البطولة في فوز برشلونة 5-1 على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، أمس الأربعاء، في مستهل لقاءات الفريقين بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات، التي تضم أيضا بايرن ميونخ الألماني وإنتر الإيطالي، وذلك عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة هذا الصيف، قادما من بايرن الذي يستعد لملاقاة الفريق الإسباني على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية في الجولة المقبلة للمجموعة.

مبابي صاحب أجمل هدف

وأعلن يويفا أيضا عن أفضل هدف في الجولة الأولى، حيث اختار الهدف الأول الذي أحرزه كيليان مبابي في مرمى يوفنتوس، خلال فوز باريس سان جيرمان 2-1 على الفريق الإيطالي، أول أمس الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وقال دوري أبطال أوروبا، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس "إن مبابي فاز بجائزة الجولة الأولى" التي يمنحها يويفا لأجمل هدف في كل جولة بدوري أبطال أوروبا، مشاركا مقطع فيديو لهدف النجم الفرنسي والأهداف الأخرى التي نافست على الجائزة.

🥇 Kylian Mbappé takes the prize for Matchday 1 👏👏👏#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/o7GbGWPd43 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2022

وسجل مبابي هدفه الذي نال الجائزة في شباك مرمى يوفنتوس، حيث كان هدفه الأول من بين اثنين سجلهما في الفريق الإيطالي في المباراة التي استضاف فيها باريس سان جيرمان اليوفي وهزمه 2-1.

وجاء هدف النجم الفرنسي الشاب بعد تمريرة سحرية من البرازيلي نيمار، حيث مرر كرة ساقطة في ظهر مدافعي يوفنتوس، لينسل مبابي من بينهم بسرعته المعتادة ويسجل الهدف "على الطائر" من لمسة واحدة سكنت الشباك.

فريق الجولة

كما أعلن يويفا فريق الجولة الأولى وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب).

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز (مانشستر سيتي)، لوبادي أباكار سيلا (كلوب بروج)، أليخاندرو جريمالدو (بنفيكا).

خط الوسط: ماريان شيفد (شاختار دونيتسك)، ماركوس إدواردز (سبورتنغ لشبونة)، محمد قدوس (أياكس أمستردام)، بيوتر زيلينسكي (نابولي)، ليروي ساني (بايرن ميونخ).

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).