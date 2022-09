شاهد.. ليفاندوفسكي أفضل لاعب ومبابي صاحب أجمل هدف بالجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا

فاز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما فاز النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان بجائزة هدف الجولة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على حسابه الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، فوز ليفاندوفسكي بالجائزة.

وتفوق ليفاندوفسكي على كل من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وبيوتر زيلينسكي (نابولي الإيطالي)، وليروي ساني (بايرن ميونخ).

The irrepressible Lewandowski wins Player of the Week 🙌#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/WpOgdsiApM

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2022