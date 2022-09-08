في وقت تتجه فيه الأنظار لآخر التحضيرات المتعلقة باحتضان قطر كأس العالم 2022، تكشف البيانات عن أن الاقتصاد القطري سيحقق مكاسب اقتصادية قبل وبعد هذا الحدث الرياضي العالمي الذي ينظم لأول مرة في الشرق الأوسط.

وستحظى قطر بكثير من المكاسب الاقتصادية الكبرى أثناء وبعد كأس العالم التي تقام بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول القادمين.

وفي ما يلي أهم الأرقام والبيانات والمكاسب الاقتصادية التي ستحققها قطر من كأس العالم:

أنفقت قطر 220 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية، وذلك في 11 عاما منذ فوزها باستضافة هذه البطولة، وفقا للبيانات الحكومية.

ويُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، لتسجل قطر رقما قياسيا.

بلغت تكلفة إنشاء ملاعب هذا المونديال -حسب الأرقام الرسمية- نحو 7 مليارات دولار.

تتوقع الحكومة القطرية أن تشهد هذه البطولة توافد ما بين مليون و200 ألف ومليون و700 ألف مشجع في قطر.

من المنتظر أن تبلغ عائدات القطاع السياحي القطري فقط من هذه البطولة 7 مليارات ونصف المليار دولار، حسب ما أكدته الدوحة، وحسب توقعات شركة الأبحاث الاقتصادية "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية.

تتوقع الحكومة أن يضيف الإنفاق السياحي والأنشطة الاقتصادية المصاحبة لهذا المونديال ما يعادل 1.5% إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

يقول صندوق النقد الدولي ووكالة بلومبيرغ إن الاقتصاد القطري سيجني عائدات مالية من تنظيم بطولة كأس العالم تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر قبل وبعد تلك البطولة العالمية.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في قطر 4.4%؛ مدعومًا ومدفوعًا بالعديد من العوامل الاقتصادية الأساسية، ومنها استضافة الدولة بطولة كأس العالم.

هذه الأرقام والتوقعات من مؤسسات اقتصادية دولية دفعت الحكومة القطرية إلى أن تطمح إلى أن تصبح البلاد مركزا إقليميا للأعمال، بل وإلى زيادة عدد السائحين ليصل إلى 3 أمثال المستوى الراهن، ليبلغ 6 ملايين سائح سنويا بحلول عام 2030.

وشيدت قطر 8 ملاعب وفق أحدث المواصفات العالمية لاستضافة مباريات كأس العالم وهي: البيت (يستضيف افتتاح المونديال)، وخليفة الدولي، ولوسيل (يستضيف المباراة النهائية)، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والثمامة، و974.