ثاني أغلى مدرّب في تاريخ كرة القدم.. غراهام بوتر مدربا جديدا لتشلسي خلفا لتوخيل

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الخميس- تعيين غراهام بوتر مدربا جديدا للفريق خلفا لتوماس توخيل، ليصبح ثاني أغلى مدرب في تاريخ اللعبة.

وينضم بوتر -الذي كان يدرب نادي برايتون- لتشلسي بعد يوم واحد من إقالة توخيل، حيث يحتل الفريق المركز السادس في الدوري بـ10 نقاط بعد 6 مباريات.

وأقال تشلسي توخيل يوم الأربعاء، بعد يوم من هزيمته المفاجئة خارج أرضه أمام دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واحتل تشلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكنه حاليا يحتل المركز السادس عقب هزيمته أمام ليدز يونايتد وساوثامبتون.

وقال تشلسي في بيان "يسعدنا الترحيب بغراهام بوتر المدرب الجديد للفريق، حيث سينضم إلينا بعقد مدته 5 سنوات، ليضيف بخبرته وأفكاره المبتكرة وطريقة لعبه الحديثة الكثير للنادي".

