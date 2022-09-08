ثاني أغلى مدرّب في تاريخ كرة القدم.. غراهام بوتر مدربا جديدا لتشلسي خلفا لتوخيل

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الخميس- تعيين غراهام بوتر مدربا جديدا للفريق خلفا لتوماس توخيل، ليصبح ثاني أغلى مدرب في تاريخ اللعبة.

وينضم بوتر -الذي كان يدرب نادي برايتون- لتشلسي بعد يوم واحد من إقالة توخيل، حيث يحتل الفريق المركز السادس في الدوري بـ10 نقاط بعد 6 مباريات.

وأقال تشلسي توخيل يوم الأربعاء، بعد يوم من هزيمته المفاجئة خارج أرضه أمام دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واحتل تشلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكنه حاليا يحتل المركز السادس عقب هزيمته أمام ليدز يونايتد وساوثامبتون.

وقال تشلسي في بيان "يسعدنا الترحيب بغراهام بوتر المدرب الجديد للفريق، حيث سينضم إلينا بعقد مدته 5 سنوات، ليضيف بخبرته وأفكاره المبتكرة وطريقة لعبه الحديثة الكثير للنادي".

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

ثاني أغلى مدرب في التاريخ

وذكرت تقارير بريطانية أن مالك نادي تشلسي تود بوهلي دفع نحو 20 مليون يورو لنادي برايتون لترك بوتر، مما سيجعله ثاني أغلى مدرب في التاريخ، بعد يوليان ناغيلسمان الذي دفع له نادي بايرن ميونخ 25 مليون يورو لإنهاء عقده مع لايبزيغ.

وعلق بوهلي على تعيين بوتر قائلا: "يسعدنا إحضار غراهام إلى تشلسي. إنه مدرب ناجح ومبتكر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتناسب مع رؤيتنا للنادي. ليس فقط موهوبًا للغاية على أرض الملعب، ولكن لديه مهارات وقدرات تتجاوز الملعب وستجعل من تشلسي ناديًا أكثر نجاحًا".

وتولى توخيل تدريب تشلسي خلفا لفرانك لامبارد، وقاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أول موسم له على رأس الجهاز الفني، وبعد ذلك فاز الفريق تحت قيادته بلقب كأس السوبر الأوروبية وبكأس العالم للأندية الموسم الماضي.

ويأتي تعيين بوتر قبل مواجهة تشلسي وفولهام في الدوري يوم السبت.

وقال بوتر "أنا فخور ومتحمس للغاية لتدريب هذا النادي الرائع. أنا متحمس جدا للتعاون مع الملاك الجدد لتشلسي، وأتطلع إلى لقاء هذه المجموعة المثيرة من اللاعبين، والعمل على تطوير أداء وثقافة الفريق ليفخر به كل عشاق النادي.

وأضاف "أود أيضا أن أتقدم بخالص الشكر إلى مسؤولي برايتون آند هوف ألبيون، لإتاحة هذه الفرصة لي وعلى وجه الخصوص توني بلوم (مالك ورئيس الفريق)، ولجميع اللاعبين والجهاز المعاون والمشجعين على دعمهم المستمر خلال فترة وجودي في النادي".

وتولى بوتر (47 عاما) تدريب برايتون في مايو/أيار 2019، وقاد الفريق لاحتلال المراكز 15 و16 و9 في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويحتل برايتون المركز الرابع في الترتيب هذا الموسم بـ4 انتصارات وهزيمة واحدة، بينما تعادل مرة واحدة.

وسبق لبوتر تدريب سوانزي سيتي في دوري الدرجة الثانية قبل الانضمام إلى برايتون.