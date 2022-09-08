تفاصيل إصابة ومدة غياب كريم بنزيمة هداف ريال مدريد

لم يمر فوز ريال مدريد الكبير على مضيفه سيلتيك، بثلاثية نظيفة، بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا، دون أخبار سيئة لفريق العاصمة الإسبانية.

وسادت حالة الطوارئ بعد استبدال كريم بنزيمة بسبب إصابته في الركبة، كما تعرض اللاعب نفسه والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو لإصابات عضلية في غلاسكو.

ومنح كارلو أنشيلوتي لاعبيه يوم إجازة بعد أداء مرضٍ للغاية في أسكتلندا.

وانفرجت أسارير "الملكي" وجماهيره بعد تأكد أن بنزيمة سيغيب فقط عن عدد من المباريات خلال الشهر الجاري بعد أن أجرى الفحوصات اللازمة، وبدأ رحلة العلاج والتعافي للعودة سريعا للملاعب.

وبعد ظهور النتائج، أعلن "الميرينغي" أن المهاجم الفرنسي يعاني من إصابة عضلية بالساق اليمنى وحمل زائد في عضلات الفخذ، ولديه بعض الألم في الغضروف بالساق نفسها، مما سيجبره على الغياب عن مباريات فريقه المقبلة ضد مايوركا ولايبزيغ وأتلتيكو مدريد، وكذلك مباريات المنتخب الفرنسي نهاية الشهر الجاري.

ويتطلع بنزيمة للعودة يوم 2 الشهر المقبل، ويلعب مباراة فريقه في الليغا ضد أوساسونا.

غير أن الفريق الطبي للميرينغي ينصح بتوخي الحذر في التعامل مع إصابة الدولي الفرنسي. ويفكر ريال مدريد في اتباع المسار الذي سار به غاريث بيل، وعدم كشف أي تفاصيل عن إصابة بنزيمة وهو حق اللاعب.