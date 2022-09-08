الفيفا: إنفاق 5 مليارات دولار في فترة الانتقالات الصيفية.. ويويفا يستبدل قاعدة اللعب المالي النظيف

قال تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس إن الصفقات التي أبرمتها فرق كرة القدم للرجال خلال فترة الانتقالات الصيفية بلغت 5 مليارات دولار وهي القيمة الأعلى على مر العصور، وذلك قبل تطبيق قاعدة جديدة ستُحجم إنفاق أندية أوروبا -خاصة الدوري الإنجليزي الممتاز- على الانتقالات.

ويتضمن التقرير تحليلا لانتقال اللاعبين على المستوى الدولي في الفترة بين مطلع يونيو/حزيران والأول من سبتمبر/أيلول.

ومن أبرز النقاط التي خلص إليها التقرير أن 9717 صفقة تمت خلال فترة الانتقالات، بزيادة بلغت 16.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو رقم قياسي.

في حين تخطت قيمة تلك الانتقالات ما أنفقته الأندية في نفس الفترة من العام الماضي بمقدار 29.7%.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن ليفربول دفع 100 مليون يورو (99.98 مليون دولار) لضم داروين نونيز قادما من بنفيكا، بينما تعاقد ريال مدريد مع أوريلين تشواميني لاعب موناكو مقابل نفس القيمة.

وسجلت فرق السيدات أيضا رقما قياسيا إذ أتمت 684 صفقة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 14.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

قاعدة جديدة تُحجم إنفاق الأندية

ويأتي إعلان الفيفا بعد أيام من تطبيق قاعدة جديدة قد تُحجم إنفاق أندية أوروبا وخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "تايمز" (Times) البريطانية، إن أندية البريميرليغ ستواجه قيودا جديدة تقلل الإنفاق على شراء اللاعبين والرواتب، بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ العام القادم.

ويقول محمد متولي -وهو محام رياضي دولي للجزيرة نت- إن قوعد اليويفا المالية الجديدة ستحل مكان اللعب المالي النظيف، وتعني أن الأندية ستكون مجبرة بعد عامين على صرف 70% فقط من إجمالي أرباحها السنوية على رواتب اللاعبين والصفقات وعمولات الوكلاء، وهو ما سيجعل بيع اللاعبين طريقة لصرف المزيد على شراء لاعبين جدد مثلما فعل برشلونة هذا الموسم للتعاقد مع ليفانوفسكي.

وأوضح متولي أن القاعدة الجديدة لليويفا ستشمل عقوبات مالية وخصم نقاط على أي مخالفات، مشيرا إلى أنها ستطبق على 3 مراحل، ففي 2023 ستكون نسبة الإنفاق 90% من إجمالي الأرباح السنوية وتنخفض إلى 80% في 2024 ثم 70% في 2025.