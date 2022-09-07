وصفة مدرب بايرن ميونخ للتتويج بلقب دوري الأبطال

قال يوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونخ إن فريقه يجب أن يكون دائما من المرشحين للقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه يجب أن يؤكد ذلك بالفعل على أرض الملعب عندما يستهل مشواره في البطولة أمام مضيفه إنتر الليلة.

ويلعب الفريق البافاري -الذي ودع البطولة من دور الثمانية الموسم الماضي- في المجموعة الثالثة بجانب إنتر وبرشلونة وفيكتوريا بلزن التشيكي.

وأبلغ ناغلسمان الصحفيين "سنواجه منافسا مثيرا كما أنها مجموعة مثيرة، وبخوض مثل هذه المباريات في المجموعة لن يكون لديك الفرصة لتعويض ظهور نقاط ضعفك ولهذا نتطلع لبداية قوية".

وتابع "بايرن ميونخ يجب أن يكون دائما من ضمن المرشحين.. فريق بهذا التاريخ يجب أن يكون من بين المرشحين على المستوى الدولي لنيل الألقاب. في النهاية من المهم أن نتحدث قليلا ونفعل كثيرا".

وأشار ناغلسمان إلى أن بايرن الفائز باللقب 6 مرات يتوقع مباراة صعبة أمام وصيف بطل الدوري الإيطالي.

وأضاف "إنتر يملك خبرة كبيرة، وليس من السهل مواجهته، خاصة عندما تنظر إلى تشكيلته فهو يحاول دائما حرمان المنافس من اللعب بأسلوبه".

وتابع "إنه فريق صاحب خبرة كبيرة، كما يملك لاعبين استثنائيين".