مدريد تقف على قدم واحدة.. بنزيمة أصيب بالركبة

أجراس الإنذار تدق عاليا في ريال مدريد بعد أن أجبر كريم بنزيمة على مغادرة مواجهة "الملكي" أمام سلتيك بسبب إصابة بالركبة في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن الفرنسي حاول مواصلة اللعب ولكن الإصابة أجبرته على الخروج.

وتوجه الدولي الفرنسي مباشرة إلى غرفة الملابس بعد 30 دقيقة فقط من بداية المباراة، مما أقلق معسكر "لوس بلانكوس".

وقبل خروجه مصابا، كان المهاجم غائبا عن المباراة وبعيدا عن مستواه، في حين كان فينيسيوس أخطر لاعب في الهجوم.

وأهدر بنزيمة فرصة واحدة في الدقيقة 15، لكن تسديدته بقدمه اليسرى فشلت في إصابة المرمى.

ثم جاءت اللحظة المقلقة لجميع مشجعي ريال مدريد نظرا لصعوبة تحديد وقت تعرض بنزيمة للإصابة.

وفي لفتة جميلة من أنصار الفريق الأسكتلندي، غادر بنزيمة الملعب وسط تحية حارة من جماهير ملعب "سلتيك بارك".