مبابي أم هالاند؟.. هنري يحسم الجدل

سجل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي هدفين لكل منهما، في انتصاري فريقيهما على يوفنتوس وإشبيلية (على التوالي) في دوري أبطال أوروبا.

وفاز "السيتيزنز" على الفريق الأندلسي برباعية نظيفة في إسبانيا، بينما انتزع سان جيرمان الفوز من اليوفي 2-1 في العاصمة الفرنسية.

وبعد تألق النجمين -اللذين يتوقع كثير من الخبراء والمحللين أنهما سيسيطران على كرة القدم في السنوات القادمة- حسم الفرنسي تيري هنري النجم السابق لأرسنال وبرشلونة، الجدل حول من الأفضل بين النجمين؟

واختار هنري مواطنه مبابي على "الإعصار النرويجي"، وأوضح أن الأول مهاجم أكثر اكتمالاً.

وقال هنري لشبكة "سي بي إس" (CBS) إن "مبابي يمكن أن يصنع الأهداف ويسجلها، على عكس هالاند الذي لا يصنع بل يعلم كيف يسجل الأهداف".

وتابع "يمكن لمبابي اللعب جناحا أيمن أو أيسر وحتى مهاجما رقم (9)، غير أن هالاند يستطيع اللعب مهاجما فقط".

وواصل "إنه لاعب رائع ويمكنه قيادة مانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا.. يهدر القليل من الفرص ويسجل الكثير من الأهداف".

وختم "في الوقت الحالي، ما زلت أفضل مبابي".