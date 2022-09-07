سجل 80 هدفا وشباكه نظيفة.. منتخب إنجلترا للسيدات يلتهم الفرق بتصفيات كأس العالم

انتصرت إنجلترا بطلة أوروبا على لوكسمبورغ 10-صفر في آخر مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم للسيدات اليوم الثلاثاء، لتنهي مشوارها المثالي بطريقة رائعة محققة 10 انتصارات في 10 مباريات، وسجلت 80 هدفا دون أن تهتز شباكها ولو لمرة واحدة.

في مباراتها الأولى على أرضها بعد فوزها ببطولة أوروبا في يوليو/تموز الماضي، صال فريق المدربة سارينا فيخمان وجال في الملعب حيث سجلت جورجيا ستانواي وبيث إنغلاند هدفين لكل منهما بينما سجلت 6 لاعبات أخريات بقية أهداف اللقاء.

وجاء ربع أهداف إنجلترا البالغ وعددها 80 في التصفيات عندما قسا الفريق بشدة على لاتفيا بنتيجة 20-صفر في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، ليسجل رقما قياسيا وطنيا.

وتأهلت إنجلترا متصدرة المجموعة الرابعة بالفعل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات التي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا في الفترة بين يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام المقبل.

ومع ذلك، سيخضع فريق المدربة فيخمان للاختبار عندما يستضيف المنتخب الأميركي بطل العالم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل في ويمبلي.