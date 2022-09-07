رغم فوزه بدوري الأبطال ومونديال الأندية.. تشلسي يقيل توخيل

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي فسخ تعاقده مع الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق.

وذكر "البلوز" -في بيان اليوم الأربعاء- أن الملاك الجدد للنادي "يعتقدون أنه الوقت المناسب لاتخاذ هذه الخطوة، وذلك بعد أن قضت المجموعة المالكة 100 يوم منذ استحواذها على النادي".

وأضاف البيان أنه "نيابة عن الجميع في تشلسي يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس (توخيل) وجهازه لكل جهودهم خلال فترة وجودهم بالنادي".

وقاد توخيل فريق تشلسي للفوز بدوري أبطال أوروبا في عام 2021، وتبعه بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية عام 2022.

ومع ذلك، لم تكن بداية الفريق جيدة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، حيث خسر الفريق أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدف نظيف.

وفي البريمرليغ، يحتل الفريق اللندني المركز السادس بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.