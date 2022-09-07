بعد السعودية والإمارات.. الأردن وعمان تسمحان لحاملي بطاقة "هيّا" بدخول أراضيهما

انضمت عمان والأردن إلى السعودية والإمارات في السماح لحاملي بطاقة "هيّا" المخصصة للجماهير القادمين لمشاهدة مونديال قطر 2022، بدخول أراضيها ومنحهم تأشيرات لعدة سفرات دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.

وأعلنت سلطنة عمان عن منح حاملي البطاقة تأشيرة مجانية متعددة الرحلات معززة بميزة الاستخراج عند الوصول وفترة صلاحية تصل إلى 60 يوما، مع السماح لأسرة حامل البطاقة بالقدوم معه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للإعلان عن برنامج السلطنة المصاحب لكأس العالم الذي سيقام خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ويتضمن البرنامج عددا من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، وتسيير رحلات جوية يومية عبر الطيران العماني والقطري من الدوحة وإليها خلال فترة كأس العالم.

وقال رئيس إدارة البرنامج عزان بن قاسم البوسعيدي إن سلطنة ⁧‫عُمان⁩ تدعم جهود دولة قطر لإنجاح استضافة البطولة من خلال العديد من مجالات التعاون.

بدورها، قررت السلطات الأردنية اعتماد بطاقة "هيّا" لغايات منح تأشيرات ولعدة سفرات دون الحاجة إلى موافقات مسبقة لجميع الجنسيات دون استثناء لدخول البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية طارق المجالي إن القرار جاء لتسهيل إجراءات انتقال الفرق الرياضية والمشجعين خلال مونديال قطر.

وأوضح أن كل من يحمل بطاقة "هيّا" سيسمح له بدخول أراضي المملكة الأردنية، لافتا إلى أنه لن يكون هناك استثناء لأي جنسية عربية أو أجنبية.

وأضاف أن القرار من شأنه استقطاب الجماهير الرياضية إلى الأردن لدفع عجلة القطاعين السياحي والاقتصادي في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن ترحيب المملكة بجميع حاملي بطاقة "هيّا"، مشيرة إلى أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إليها لحاملي هذه البطاقة.

بدورها، أعلنت الإمارات عن برنامج ترحيبي داعم لاستضافة حاملي بطاقة "هيّا"، وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في الإمارات إن البرنامج يشمل منح تأشيرة للدخول والإقامة في الإمارات لمدة إجمالية تصل إلى 90 يوما من تاريخ إصدار هذه التأشيرة وتخفيض رسومها لتكون 100 درهم فقط للمدة الإجمالية وتدفع مرة واحدة.