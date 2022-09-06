غوارديولا: هالاند قدراته خاصة ولكنه لا يستطيع وحده قيادة مانشستر سيتي للفوز بدوري الأبطال

أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بـ"القدرات الخاصة" لإيرلينغ هالاند، لكنه اعترف بأن فريقه لن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بالاعتماد فقط على جهود المهاجم النرويجي.

وسجل هالاند بداية مذهلة مع مان سيتي منذ قدومه من صفوف بوروسيا دورتموند، حيث أحرز 10 أهداف في أول 6 مباريات من الدوري الإنجليزي، ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال المراحل الأولى من المسابقة على مر تاريخها.

ورغم الاستثمارات الهائلة التي شهدها سيتي منذ الاستحواذ عليه في 2008، فإنه لم يفز بلقب دوري الأبطال، وكان أبرز إنجازاته بلوغ المباراة النهائية مرة واحدة.

وقال المدرب "الفيلسوف" -على هامش المواجهة أمام إشبيلية الليلة في افتتاح مباريات المجموعة السابعة لدوري الأبطال- إن "جميع اللاعبين يحاولون جعلنا أفضل، وإلا فلن يكون هناك أي معنى".

وأضاف "هذا يساعدنا على الفوز بالألقاب؟ لا أعرف، إذا اعتمدنا فقط على إيرلينغ (هالاند) لن نفوز بدوري الأبطال، نحاول صناعة الفرص له لتسجيل الأهداف".

وأشار "لقد أقنعناه بالقدوم إلى هنا، شعرنا بأننا ليس لدينا الكثير من المهاجمين، هو يحاول التأقلم مع طريقة لعبنا، إنه يتأقلم بشكل جيد مثل جوليان ألفاريز وباقي اللاعبين".

وأوضح "أتفهم أي شخص يتحدث عن إيرلينغ، لكن لدي 4 لاعبين جدد ومن المهم أن يتأقلموا جميعا".

وختم غوراديولا بالقول "لا نفوز فقط من خلال إيرلينغ ولا نخسر فقط من خلال إيرلينغ، لديه إمكانات استثنائية وربما يستطيع حل مشاكلنا، ولكن إذا لم نلعب بشكل جيد لن نفوز بالمباريات".