شاهد- تراجع مستواهما وخفت بريقهما.. الجماهير الإنجليزية تنقلب على صلاح ومحرز

يقول الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إن الأخير بأمس الحاجة إلى النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق ليكون في مستواه الذي عوّد الجماهير عليه، فبريق صلاح خفت هذا الموسم بسبب تذبذب مستواه وعدم تقديمه المستوى المأمول منه.

وفي السياق، قال غرايم سونيس اللاعب السابق لليفر "آمل ألا يكون تراجع أداء صلاح بسبب توقيعه عقدا جديدا، أتمنى أن يغضبه ما أقوله ويثبت لي العكس".

هذا التراجع دفع بعض مشجعي ليفربول إلى توجيه انتقاد للملك المصري ومطالبتهم إياه بالعودة سريعا إلى مستواه لانتشال الفريق من أزمته، قبل أن يخسر مبكرا في سباق المنافسة على لقب البريميرليغ.

صلاح سجل هدفين فقط في 6 مباريات بعد أن كان هداف البريميرليغ الموسم الماضي، وبدأ الحديث من قبل عدد من المشجعين عن أن رحيل السنغالي ساديو ماني عن الريدز وانتقاله إلى بايرن ميونخ لم يؤثرا سلبا فقط على أداء الفريق عموما، بل ومستوى صلاح خصوصا.

كما أثار محرز حفيظة جماهير مانشستر سيتي بعد أن كان هداف الفريق الموسم الماضي، غير أنه لم يقدم الكثير رغم مشاركته بديلا في أكثر من مباراة، وخسر مكانه في التشكيلة الأساسية لقائمة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

يذكر أن السيتي فقد 4 نقاط في 6 مباريات هذا الموسم، وفقد ليفربول 9 نقاط من مجموع 18 ممكنة.