كتب نادي تشلسي الإنجليزي أولى مفاجآت الموسم الجديد لـدوري أبطال أوروبا، وحقق بوروسيا دورتموند الألماني بداية مثالية بعد تفوقه بثلاثية على ضيفه كوبنهاغن الدانماركي.

وفي افتتاح مباريات المجموعة الخامسة، سافر تشلسي إلى كرواتيا لمواجهة دينامو زغرب في مباراة انتهت لمصلحة أصحاب الأرض 1-صفر.

وأحرز ميسلاف أورسيتش الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 13، بعد هجمة مرتدة أكملها أورسيتش بوضع الكرة بطريقة مميزة في شباك الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا.

ولم تفلح محاولات لاعبي تشلسي ولا تبديلات المدرب الألماني توماس توخيل في تغيير النتيجة؛ ليتلقى النادي اللندني -حامل لقب موسم 2021- خسارته الأولى في البطولة، في حين حصل زغرب على 3 نقاط تصدر بها مؤقتا ترتيب المجموعة الخامسة في انتظار مباراة ريد بول سالسبورغ النمساوي أمام ضيفه ميلان الإيطالي.

وفي المجموعة السابعة، استهلّ بوروسيا دورتموند مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا بشكل رائع، وتغلب على ضيفه كوبنهاغن 3-صفر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين، حيث افتتح القائد ماركو رويس التسجيل في الدقيقة 35، وبعدها بـ7 دقائق أضاف البرتغالي رافاييل جيريرو الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني، أكد الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام فوز دورتموند بتسجيله الهدف الثالث قبل 7 دقائق من النهاية.

وانفرد دورتموند مؤقتا بصدارة المجموعة السابعة قبل المواجهة الأخرى في المجموعة بين إشبيلية الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.