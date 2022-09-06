أميركي من أصل سيراليوني.. تيافو "مهمش" هزم نادال في بطولة أميركا المفتوحة للتنس

قال فرنسيس تيافو إن أيام تهميشه ولت بعد مفاجأة فوزه على النجم الإسباني رافاييل نادال في الدور الرابع لبطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز)، آخر البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) للموسم الحالي.

وفاز اللاعب الأميركي على منافسه الإسباني المخضرم (36 عاما) 6-4 و4-6 و6-4 و6-3، وهي أول خسارة لنادال هذا العام بالبطولات الأربع الكبرى.

وتوج اللاعب الإسباني -الذي كان يطمح لتعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه 23 بالبطولات الأربع الكبرى- في أستراليا وفرنسا المفتوحة، قبل الانسحاب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون بسبب إصابة بالبطن.

وقال تيافو "انتهى هذا الأمر، لم أعد الحصان الأسود مجددا".

وتابع "لكن هذا جيد على أي حال وساعدني في اللعب جيدا، ما زلت لا أشعر بضغط أو بأنني من المفترض أن أحقق أي شيء، أنا هنا فقط للعب والاستمتاع".

وولد تيافو (24 عاما) في ميريلاند لأبوين من سيراليون، وبدأ ممارسة التنس حين كان والده يعمل موظفا بمركز لتدريب الناشئين في واشنطن.

ودخل تيافو المباراة بعد الفشل في الفوز بمجموعة أو حتى نقطة كسر للإرسال أمام نادال في مواجهتين سابقتين.

لكن بفضل ثقته بنفسه التي عززها تحسن إرساله ولياقته البدنية لم يجد تيافو سببا يمنعه من التقدم في فلاشينغ ميدوز.

وتابع "قبل سنوات كنت سأكتفي بسعادة اللعب أمام نادال وحسب، لكن اليوم نظرت إلى فريقي وقلت (هيا لنفز اليوم)".

وأضاف "أنا هنا للفوز بلقب أميركا المفتوحة، أريد خوض المشوار بأكمله".

وأقر بأنه "فقد عقله" حين تلقى تهنئة من ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأميركي الذي وصفه بأنه "الملك الشاب" عبر تويتر.

وواصل "إنه بطلي، عندما شاهدت التهنئة أعدت نشرها فورا، أصبت بالجنون".