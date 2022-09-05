بالفيديو.. هل هالاند أفضل من مبابي؟ ماركا تجيب في 6 نقاط

عقدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية مقارنة بين النجمين الشابين إرلينغ هالاند وكيليان مبابي، وقالت إنهما يمثلان مستقبل كرة القدم العالمية، في ظل التراجع التدريجي المأساوي لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقالت الصحيفة إنه حان الوقت الآن للجيل القادم للتقدم وارتقاء القمة، مشيرة إلى أن نجمي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي سيقضون السنوات العشر القادمة في صراع مع بعضهما البعض للحصول على لقب أفضل لاعب في العالم.

وعبر 6 نقاط، حاولت ماركا الإجابة عن سؤال تردد مؤخرا بعد تألق هالاند اللافت وتسجيله 10 أهداف في 6 مباريات بالبريميرليغ مع مانشستر سيتي، وهو "هل هالاند أفضل من مبابي؟"، وكانت الإجابة في النقاط التالية:

1. المركز (9)

هالاند مهاجم كلاسيكي صريح لديه غريزة التهديف المتأصلة، ويمكنه "شم رائحة هدف من على بعد ميل" قبل دقائق من تسجيله. وعلى عكس المهاجم "التقليدي"، فإن هالاند رشيق بشكل لا يصدق وسريع بشكل مخيف، إنه أيضًا متعدد الاستخدامات للغاية بالنسبة للاعبي الرقم (9).

أثبت هالالند في مانشستر سيتي أنه يستطيع القيام بدور المهاجم المثالي الشامل، إذ يعود أحيانا إلى الخلف ويتميز بتواجد مهم داخل منطقة الجزاء، ويمكنه أيضًا التعمق أكثر وربط اللعب.

في حين يبدو مبابي أقرب إلى الجناح أكثر من كونه مهاجمًا صريحا، ويمتلك صفات السرعة الانفجارية عنه، كما أنه يلعب أيضا مهاجما مركزيا. إنه سريع جدا ويرعب الدفاعات بسرعته، وقدرته على الهجوم المضاد تعني أن الفرق مجبرة على الدفاع بعمق ضد النجم الفرنسي خوفًا من العقاب القاتل إذا فقدوا الاستحواذ.

This Goal by Mbappe isn't talked about enough Cheat Code 🎮pic.twitter.com/8S2j6cTBox — 𝐏𝐒𝐆𝐈𝐍𝐓 (@PSGINT_) September 5, 2022

2. المراوغات

مبابي الأفضل، فقدرته على المراوغة المصحوبة بالسرعة لا يعلى عليها كما يتضح من قدرته على التخلص وتجاوز عدة لاعبين دفعة واحدة؛ إنه في أفضل حالاته لا يمكن إيقافه.

ليس من المستغرب أن يكون كلا اللاعبين على رادار أكبر وأفضل الأندية في العالم منذ سنوات، فكلاهما كان هدفا لريال مدريد ولأول مرة منذ فترة طويلة، ولم يحصل رئيس النادي فلورنتينو بيريز على أي منهما.

3. العمر

الإحصاءات لا تكذب، وغالبًا تستخدم للفصل بين شيئين متقاربين؛ فالنجمان متشابهان في العمر، ومبابي يبلغ من العمر 23 و8 أشهر، وهالاند الأصغر بين الاثنين بعد أن بلغ من العمر 22 عامًا قبل أكثر من شهر بقليل.

4. تسجيل الأهداف

اللاعبان آلة تسجيل أهداف، حيث سجل مبابي 229 هدفًا في 334 هدفًا، أي ما يعادل 0.69 هدف في المباراة، في حين سجل هالاند 165 هدفا في 208 مباريات بمعدل 0.79 هدف للمباراة.

وإذا وضعنا نسبة الأهداف إلى عدد المباريات نجد أن هالاند يتفوق على مبابي الذي لعب المزيد من المباريات في مسيرته الحافلة رغم صغر عمره.

5. التمريرات الحاسمة

يتفوق مبابي بشكل كبير جدا في التمريرات الحاسمة على هالاند، نظرًا لميله للهجوم على الأجنحة، ولديه 117 تمريرة حاسمة، مقابل 39 تمريرة فقط لهالاند.

6. الألقاب

إذا كانت الألقاب مرادفة للنجاح فإن مبابي أنجح في حصد البطولات، إذ فاز على مستوى النادي بـ5 ألقاب في الدوري (4 مع باريس سان جيرمان وواحد مع موناكو)، كما فاز أيضًا بـ5 كؤوس محلية فرنسية، أما أكبر إنجاز لمبابي هو بلا شك الفوز بكأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب فرنسا وكان عمره 19 عامًا فقط، كما فاز بدوري الأمم الأوروبية مع الديوك العام الماضي، وكان له دور بارز في التتويج باللقبين.

في المقابل، لم يحقق هالاند أي لقب دولي حتى الآن، نظرا لأن منتخب بلاده النرويج من المنتخبات المغمورة، لكنه فاز بالدوري والكأس مع سالزبورغ النمساوي، وكذلك كأس ألمانيا مع بوروسيا دورتموند.

ومن المتوقع أن يتغير ذلك قريبًا في مانشستر سيتي، الذي انتقل له هالاند هذا الموسم، وينافس بقوة على الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي النهاية، هالاند ومبابي بلا شك اثنان من أفضل اللاعبين في العالم الآن إن لم يكونا الأفضل بالفعل، علاوة على ذلك يستمران في التحسن ويبتعدان عن البقية، وسيخبرنا الوقت بمن سيعتلي القمة.