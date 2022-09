بالفيديو.. هل هالاند أفضل من مبابي؟ ماركا تجيب في 6 نقاط

عقدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية مقارنة بين النجمين الشابين إرلينغ هالاند وكيليان مبابي، وقالت إنهما يمثلان مستقبل كرة القدم العالمية، في ظل التراجع التدريجي المأساوي لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقالت الصحيفة إنه حان الوقت الآن للجيل القادم للتقدم وارتقاء القمة، مشيرة إلى أن نجمي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي سيقضون السنوات العشر القادمة في صراع مع بعضهما البعض للحصول على لقب أفضل لاعب في العالم.

وعبر 6 نقاط، حاولت ماركا الإجابة عن سؤال تردد مؤخرا بعد تألق هالاند اللافت وتسجيله 10 أهداف في 6 مباريات بالبريميرليغ مع مانشستر سيتي، وهو "هل هالاند أفضل من مبابي؟"، وكانت الإجابة في النقاط التالية:

هالاند مهاجم كلاسيكي صريح لديه غريزة التهديف المتأصلة، ويمكنه "شم رائحة هدف من على بعد ميل" قبل دقائق من تسجيله. وعلى عكس المهاجم "التقليدي"، فإن هالاند رشيق بشكل لا يصدق وسريع بشكل مخيف، إنه أيضًا متعدد الاستخدامات للغاية بالنسبة للاعبي الرقم (9).

أثبت هالالند في مانشستر سيتي أنه يستطيع القيام بدور المهاجم المثالي الشامل، إذ يعود أحيانا إلى الخلف ويتميز بتواجد مهم داخل منطقة الجزاء، ويمكنه أيضًا التعمق أكثر وربط اللعب.

في حين يبدو مبابي أقرب إلى الجناح أكثر من كونه مهاجمًا صريحا، ويمتلك صفات السرعة الانفجارية عنه، كما أنه يلعب أيضا مهاجما مركزيا. إنه سريع جدا ويرعب الدفاعات بسرعته، وقدرته على الهجوم المضاد تعني أن الفرق مجبرة على الدفاع بعمق ضد النجم الفرنسي خوفًا من العقاب القاتل إذا فقدوا الاستحواذ.

