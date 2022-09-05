غالتييه رافعا شعار "مصلحة سان جيرمان أولا": ميسي ومبابي ونيمار ملزمون بقبول الجلوس بدلاء

‬سيحتاج باريس سان جيرمان إلى جميع موارده إذا أراد التألق على كل الجبهات هذا الموسم، وهو ما يعني أن ثلاثي الهجوم الناري قد يحصل على راحة في بعض الأحيان، سواء رغبوا في ذلك أم لا.

وبينما كان من النادر أن يستبدل المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار، لم يتردد خليفته كريستوف غالتييه في وضع اللاعب البرازيلي على مقاعد البدلاء، السبت، قبل 3 أيام من المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس.

وحل نيمار بديلا بعد مرور حوالي ساعة، وكان مبابي اللاعب الذي أفسح المجال لزميله المهاجم في الفوز 3-صفر على نانت، ولم يظهر الدولي الفرنسي أي علامة على الإحباط.

وكان ميسي الأكثر مشاركة بين هذا الثلاثي رغم أنه استبدل في الدقائق الأخيرة أمام موناكو وتولوز.

وأكد غالتييه، الذي تولى المسؤولية هذا الموسم، أن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول. وكان وفيا لكلمته حيث سجل باريس سان جيرمان 24 هدفا في أول 6 مباريات له بالدوري، وهو رقم قياسي.

وقال المدرب "تحدثت عن الأمر مرتين: مرة مع كل لاعب وأخرى مع الفريق بأكمله. أبلغتهم بأن هذه طريقتي وعلينا أن نتحلى بالإيجابية وأن نتقبل هذا الوضع".

ومع جدول المباريات المزدحم نظرا لاقتراب نهائيات كأس العالم، قال غالتييه إنه لم يكن أمامه خيارات كثيرة.

وأوضح "الأمر ملزم للجميع نظرا لجدول المباريات المزدحم. نخوض مباريات كثيرة كل 3 أيام ثم كل أربعة ثم هناك كأس العالم. على الجميع أن يفهم أنه لن يكون بوسعهم خوض كل المباريات".

كما حصل قلب الدفاع سيرجيو راموس على راحة نسبية أمام نانت حيث شارك بديلا في الدقيقة 62.

وقال قلب الدفاع بريسنل كيمبيمبي "يجب أن يكون كل فرد جاهزا للعب. الفريق أهم شيء. لدينا جودة في جميع المراكز من الأساسيين إلى البدلاء".

وأضاف "نملك تشكيلة رائعة. الكل يعرف ذلك. نستفيد من بعضنا البعض لتقديم أفضل أداء قدر الإمكان".