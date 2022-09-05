رقم قياسي للدوري الإنجليزي.. تعرف على أكثر 20 ناديا أوروبيا إنفاقا على رواتب اللاعبين
5/9/2022
كشف تقرير بريطاني عن أكثر 20 ناديا إنفاقا على رواتب لاعبي كرة القدم في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.
وسجلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رقما قياسيا جديدا بلغ حوالي 1.9 مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت الخميس الماضي، أي أكثر من الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني مجتمعة.
وزاد الإنفاق الإجمالي في جميع بطولات الدوري "الخمس الكبرى" في أوروبا -والتي تشمل أيضًا الدوري الفرنسي- بنسبة 52% إلى 3.88 مليارات جنيه إسترليني (4.46 مليارات دولار).
ورغم غياب الأندية الإنجليزية عن المراكز الأربعة الأولى فإنا هيمنت على القائمة بوجود 8 أندية فيها، تليها الأندية الإسبانية بـ5 أندية.
وفيما يلي قائمة أكثر 20 ناديا إنفاقا على رواتب اللاعبين:
- باريس سان جيرمان- 351.3 مليون جنيه إسترليني
- برشلونة- 300.1 مليون جنيه إسترليني
- ريال مدريد- 241.3 مليون جنيه إسترليني
- بايرن ميونخ- 230.2 مليون جنيه إسترليني
- مانشستر يونايتد- 223 مليون جنيه إسترليني
- تشلسي- 164.4 مليون جنيه إسترليني
- مانشستر سيتي- 163.1 مليون جنيه إسترليني
- أتلتيكو مدريد- 148.4 مليون جنيه إسترليني
- ليفربول- 141.8 مليون جنيه إسترليني
- يوفنتوس- 136.7 مليون جنيه إسترليني
- إنتر- 108.6 مليون جنيه إسترليني
- توتنهام- 101.3 مليون جنيه إسترليني
- فياريال- 85.6 مليون جنيه إسترليني
- أرسنال- 85.5 مليون جنيه إسترليني
- بوروسيا دورتموند- 81.4 مليون جنيه إسترليني
- إشبيلية- 81.1 مليون جنيه إسترليني
- لايبزيغ- 77 مليون جنيه إسترليني
- أستون فيلا- 75.2 مليون جنيه إسترليني
- روما- 73.2 مليون جنيه إسترليني
- ويستهام يونايتد- 70.2 مليون جنيه إسترليني
المصدر : مواقع إلكترونية