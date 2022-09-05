رقم قياسي للدوري الإنجليزي.. تعرف على أكثر 20 ناديا أوروبيا إنفاقا على رواتب اللاعبين

كشف تقرير بريطاني عن أكثر 20 ناديا إنفاقا على رواتب لاعبي كرة القدم في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

وسجلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رقما قياسيا جديدا بلغ حوالي 1.9 مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت الخميس الماضي، أي أكثر من الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني مجتمعة.

وزاد الإنفاق الإجمالي في جميع بطولات الدوري "الخمس الكبرى" في أوروبا -والتي تشمل أيضًا الدوري الفرنسي- بنسبة 52% إلى 3.88 مليارات جنيه إسترليني (4.46 مليارات دولار).

ورغم غياب الأندية الإنجليزية عن المراكز الأربعة الأولى فإنا هيمنت على القائمة بوجود 8 أندية فيها، تليها الأندية الإسبانية بـ5 أندية.

وفيما يلي قائمة أكثر 20 ناديا إنفاقا على رواتب اللاعبين: