"الريان أكبر من خاميس".. رودريغيز يعرض نفسه على فالنسيا والعربي يتعافى مع رافينيا

شنت جماهير الريان هجوما عنيفا على اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز في الأيام الماضية، بسبب تعليقاته المثيرة للجدل بشأن رغبته في الرحيل وعرض خدماته على فالنسيا الإسباني قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وانتشر وسم (هاشتاغ) "الريان أكبر من خاميس" على تويتر وسط اتهامات للاعب ريال مدريد وبايرن ميونيخ وإيفرتون السابق بـ"التخاذل" منذ وصوله إلى قطر في الموسم الماضي.

ولم يشارك خاميس (31 عاما) في أي مباراة بالموسم الجديد بداعي الإصابة، لكنه عاد للتدريبات أمس الأحد بعد غياب طويل.

ولم ترحب الجماهير بعودته رغم حاجة الفريق إلى دعم للخروج من كبوته بعد نتائج سيئة في بداية موسم دوري نجوم قطر، بل طالب البعض الإدارة بمعاقبة لاعب الوسط المهاجم ومنعه من اللعب.

ونال الريان نقطة واحدة فقط من أول 5 مباريات بالمسابقة.

وربما سيحاول خاميس تجميل صورته إذا شارك أمام المرخية بعد غد الأربعاء بحثا عن أول انتصار للنادي الأكثر شعبية في قطر.

James Rodriguez ~ Aşkın Olayım 🍓♪♪♪ pic.twitter.com/Wgl7f1T4E9 — Çakır 🇵🇹 (@XOnlyCR7) September 4, 2022

ولم يتمكن الريان من تعزيز صفوفه بصفقات قوية، إذ أخفق في التعاقد مع هداف الدوري المصري أحمد مصطفى سيد (زيزو) بعد تجديد عقده مع الزمالك، بينما ضم الظهير الأيسر المغربي الصاعد قيس ناجح من أكاديمية باريس سان جيرمان.

ولسوء حظه أصيب الوافد الجديد ياسر حمد في الكاحل وسيغيب لأكثر من شهر.

التعافي مع رافينيا

وبشكل مختلف عن متذيل الترتيب، يريد العربي المتصدر التعافي أيضا عقب الهزيمة الثقيلة 3-صفر من الدحيل التي أوقفت سلسلة من 4 انتصارات متتالية.

ومن المنتظر أن يخوض الوافد الجديد رافينيا ألكانتارا، لاعب وسط برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، مباراته الأولى مع العربي أمام السيلية غدا الثلاثاء بعد ضمه من باريس سان جيرمان.

وسيسعى العربي لتجنب إهدار مزيد من النقاط أو التفريط في الصدارة، إذ يتقدم بفارق نقطة واحدة عن الوكرة ونقطتين عن الدحيل.

وسيلعب الوكرة ضد الأهلي بينما يلتقي الدحيل مع قطر يوم الأربعاء.

ويبحث السد حامل اللقب عن الثبات بعد أن اختل توازنه في غياب لاعبيه الدوليين المنشغلين باستعدادات منتخب قطر لكأس العالم، إذ حقق فوزين مقابل هزيمتين وتعادل واحد.

وسيستهل السد الجولة السادسة غدا الثلاثاء أمام الشمال الذي هزم الريان والغرافة وخسر بصعوبة من العربي.