اعتذر النجم المكسيكي خافيير هيرنانديز (تشيشاريتو) لجماهير لوس أنجلوس غالاكسي لإهداره ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، حُرم بها فريقه من الفوز على حساب ضيفه سبورتنغ كانساس سيتي.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الأميركي لكرة القدم على موقع تويتر اليوم الاثنين مقطع فيديو لركلة الجزاء التي ضيعها تشيشاريتو، بعدما حاول تنفيذها على طريقة "بانينكا"، لكنه فشل في ذلك وسددها سهلة في يد حارس مرمى كانساس سيتي.

John Pulskamp read the mind of Chicharito. 🤯 Denied the hat trick and stoppage-time winner from the penalty spot. pic.twitter.com/Ov6zbnOiyh — Major League Soccer (@MLS) September 5, 2022

وكتب حساب الدوري الأميركي "قرأ جون بولسكامب أفكار تشيتشاريتو، وحرمه من تسجيل الثلاثية والفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة الجزاء".

وعقب تضييعه ركلة الجزاء اعتذر، المهاجم المكسيكي لجماهير فريقه الحاضرة في المدرجات، حيث بقيت النتيجة 2-2 بين الفريقين.

وتفاعل مغردون مع لقطة الركلة الضائعة التي حصدت نحو 3 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة على نشرها، حيث وصفها أحدهم بأنها "أسوأ" ركلة جزاء على طريقة بانينكا على الإطلاق، في حين قال آخر "يتطلب الأمر برودة الأعصاب لتجربة التسديد بطريقة بانينكا".

Chicharito speaks following our draw against Sporting KC pic.twitter.com/g1ejaeB4Gj — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 5, 2022

وكان تشيشاريتو سجل قبل ركلة الجزاء الضائعة ركلة أخرى في المباراة ذاتها، وفي الدقيقة 88 أدرك التعادل لفريقه، إلا أنه أراد التفنن في الركلة الثانية وأضاعها بعد تنفيذها بشكل سيئ.

وشارك لوس أنجلوس عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر مقطع فيديو فور نهاية اللقاء، حيث ظهر فيه اللاعب المكسيكي وهو يتوجه برسالة اعتذار مرة أخرى لجمهور النادي.