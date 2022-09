اعتذر النجم المكسيكي خافيير هيرنانديز (تشيشاريتو) لجماهير لوس أنجلوس غالاكسي لإهداره ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، حُرم بها فريقه من الفوز على حساب ضيفه سبورتنغ كانساس سيتي.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الأميركي لكرة القدم على موقع تويتر اليوم الاثنين مقطع فيديو لركلة الجزاء التي ضيعها تشيشاريتو، بعدما حاول تنفيذها على طريقة "بانينكا"، لكنه فشل في ذلك وسددها سهلة في يد حارس مرمى كانساس سيتي.

John Pulskamp read the mind of Chicharito. 🤯

Denied the hat trick and stoppage-time winner from the penalty spot. pic.twitter.com/Ov6zbnOiyh

— Major League Soccer (@MLS) September 5, 2022