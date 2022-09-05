كشفت تسريبات جديدة تفاصيل من العقد الذي يربط الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بايرن ميونخ في صفقة بقيمة 45 مليون يورو، ووقع عقدا مع النادي الكتالوني يمتد 4 سنوات.

ووفقا للتسريبات التي نقلتها صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، فإن إدارة نادي برشلونة أدرجت بندا في عقد الهداف البولندي يسمح للفريق بفسخ العقد من طرف واحد وعدم استكمال السنة الرابعة في حال تراجع مشاركات المهاجم إلى أقل من 55% من المباريات خلال موسمه الثالث.

وكشفت التسريبات أن المهاجم السابق لبايرن ميونخ سيحصل على راتب صاف بقيمة 10 ملايين يورو في الموسم الحالي، وسيرتفع المبلغ إلى 13 مليونا في الموسم المقبل على أن يصل إلى 16 مليونا في موسم 2024-2025.

وسيتراجع راتب الهداف البولندي في السنة الرابعة لعقده إلى 13 مليون يورو.

وتضمن العقد مكافآت أخرى سيحصل عليها اللاعب في حال تتويجه بألقاب مع نادي برشلونة، تراوح بين 300 ألف يورو للتتويج بالليغا إلى مليون يورو مقابل الفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وبصم الهداف البولندي على بداية مثالية مع نادي برشلونة، وأحرز 5 أهداف في 4 مباريات مع النادي الكتالوني في الدوري الإسباني.