كبد "المدفعجية" أولى هزائمهم هذا الموسم.. مانشستر يونايتد يواصل انتفاضته في البريميرليغ ويهزم أرسنال

واصل مانشستر يونايتد انتفاضته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأوقف انطلاقة ضيفه أرسنال المثالية في البطولة بعدما تغلب عليه 3-1 اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد يونايتد -الذي تمكن من تعويض بدايته المتعثرة في البطولة هذا الموسم والتي شهدت خسارته في أول مباراتين- إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب المسابقة بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي.

في المقابل، تجمد رصيد أرسنال، الذي فاز في لقاءاته الخمسة الأولى بالمسابقة عند 15 نقطة، لكنه بقي في صدارة البطولة التي يحلم بالفوز بها لأول مرة منذ موسم 2003-2004.

وافتتح البرازيلي الشاب أنتوني التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 35، ليتمكن من هز الشباك في ظهوره الأول مع الفريق الذي انتقل لصفوفه هذا الصيف قادما من أياكس أمستردام.

وسجل بوكايو ساكا هدف التعادل لمصلحة أرسنال (60) غير أن ماركوس راشفورد رد بهدفين لمصلحة مانشستر يونايتد (66 و75)، وبذلك نصّب نفسه بطلا للقاء دون منازع بعدما صنع أيضا الهدف الأول لفريقه الذي أحرزه أنتوني.

وللمباراة الرابعة على التوالي، جلس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في بداية المباراة قبل أن يدفع به الهولندي إيريك تين هاغ مدرب الفريق في الدقيقة الـ58 بدلا من أنتوني.

وكان رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية التي اختتمت الخميس الماضي، بحثا عن المشاركة في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، والتي أخفق "الشياطين الحمر" في اللعب بها عقب ابتعاده عن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وهو الانتصار الثاني لمانشستر يونايتد على أرسنال في آخر 3 مواجهات أقيمت بين الفريقين في البريميرليغ، علما بأنه الفوز الثاني على التوالي على "المدفعجية"، في ملعب "أولد ترافورد" الذي استضاف المواجهة.