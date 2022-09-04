رونالدو.. فنربخشة يؤكد انتقاله للدوري التركي وناد ألماني يسخر منه

رغم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الأوروبي الخميس الماضي فإن تقارير تركية أفادت بأن كريستيانو رونالدو ربما ينتقل إلى فريق فنربخشة، وسرعان ما انتشر التقرير بعشرات الآلاف من التغريدات، مما رفع قيمة النادي التركي.

وقالت وكالة الأخبار الرياضية التركية إن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس الذي يقود الجهاز الفني لفنربخشة حاليا لعب دورا كبيرا في إقناع رونالدو.

واستشهدت الوكالة ببيان لرئيس فنربخشة على كوج زعم فيه أن النادي توصل إلى اتفاق شفهي مع رونالدو.

🎯 Ajansspor Özel 🎯 🟡 Fenerbahçe yılın değil, asrın transfer bombasını patlatmak üzere. 🔵 Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için tüm olanaklarını seferber etti. Bize ulaşan bilgilere göre iki taraf prensipte anlaştı. pic.twitter.com/EIdghjuaMH — Ajansspor (@ajansspor) September 1, 2022

وبينما أغلقت البطولات الأوروبية الرئيسية بالفعل سوق الانتقالات فإنها لا تزال متاحة في تركيا، حيث تغلق في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول الجاري.

لكن صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية -التي نشرت التقرير التركي- استبعدت هذا الانتقال لعدة أسباب، منها أن فنربخشة لا يلعب في دوري أبطال أوروبا لهذا العام، وهو السبب الرئيسي لرغبة رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد الذي لم يتأهل للبطولة هذا الموسم.

كما ذكرت تصريحات إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، والذي توقع بقاء رونالدو، مؤكدا أن فريقه لن يجري أي تغييرات قبل انتقالات يناير/كانون الثاني القادم.

وأقر تين هاغ بأن الفريق يجب أن يتحسن هجوميا، وأن النجم البرتغالي هو أحد لاعبيه المتميزين، وهو بحاجة إليه طوال الموسم.

وحقق تقرير انتقال رونالدو إلى فنربخشة نجاحا مدويا عبر الإنترنت، حيث تم نشر أكثر من 154 ألف تغريدة بعد دقائق فقط من انتشار الخبر مع ارتفاع قيمة شعار فنربخشة بنسبة 20% أيضا.

ناد ألماني يسخر من رونالدو

من ناحية أخرى، سخر نادي هامبورغ الألماني من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فشل انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ناد آخر يلعب في دوري أبطال أوروبا كما كانت رغبة اللاعب.

وشارك هامبورغ الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني -عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي- الخميس الماضي مقطع فيديو من 20 ثانية يسخر فيه من رونالدو الذي رفضت أندية عدة التعاقد معه، وفق ما ذكرت تقارير صحفية سابقا.

ويظهر خلال الفيديو شخص يمثل الفريق الألماني وهو يلقي بجهاز الفاكس من النافذة ثم يستقبل هاتف النادي اتصالا من رقم باسم "سي آر 7" (CR7)، في إشارة لرونالدو، لكنه رفض الرد عليه ووضع الهاتف المحمول في درج المكتب بجوار كتيب صغير يحمل شعار هامبورغ.

وبدا الفيديو الساخر وكأنه إشارة من النادي الألماني إلى عدم رغبته في التواصل مع رونالدو حتى لو أراد اللاعب ذلك.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على المنصات، وانقسمت آراء الجماهير بين مدافعين عن رونالدو وآخرين سخروا منه بسبب ما يحدث معه في الفترة الأخيرة.

وكتب أحد المغردين متسائلا "أهكذا تعامل الأساطير؟"، فيما علق آخر حزينا على ما وصل إليه النجم البرتغالي "حتى هامبورغ الألماني يتنمر عليك يا الدون، ما عاد يقدرك يا صاروخ ماديرا".

وجاء فيديو هامبورغ قبل ساعات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية لعام 2022 في الأندية الأوروبية الذي أغلق رسميا منتصف الليلة الماضية دون انتقال رونالدو إلى أي ناد جديد.

رونالدو صعبان عليا بجد https://t.co/qaN55XykYe — BEN0A (@Aywa_anaBen0a) September 1, 2022

نادي هامبورغ خلص سوقه لكن لازال فيه لاعب يتصل عليهم ويسكرون في وجهه .. الأندية خذوه نكتة الميركاتو 😭 https://t.co/DSUTSTuWsr — محمد بن بداح (@M_bdah) September 1, 2022